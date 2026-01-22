Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна отримає стратегічну перевагу, якщо витримає зиму – Келлог

22 січня 2026, 08:33
Україна отримає стратегічну перевагу, якщо витримає зиму – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
За словами Келлога, росія не здатна здобути перемогу у затяжному конфлікті.

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що у разі, якщо Україна зможе пройти зимовий період, стратегічна перевага у війні перейде до неї.

Про це він сказав під час обговорень в Українському домі в Давосі.

За словами Келлога, росія не здатна здобути перемогу у затяжному конфлікті, а президент рф владімір путін уже усвідомлює масштаб втрат, яких зазнала його армія. Водночас, на думку американського генерала у відставці, очільник кремля опинився у психологічній пастці, адже завершення війни означало б для нього публічне визнання провалу.

"Я розумію, що ця зима важка. Я знаю, що відбувається в Києві. Але щиро вірю: якщо Україна переживе січень і лютий та увійде в березень і квітень, перевага буде на боці України, а не росії", — наголосив Келлог.

Він зазначив, що російські війська не матимуть значних успіхів на фронті, а їхні передові підрозділи вже зазнали серйозних втрат. За його словами, росія втратила понад 20 генералів, а територіальні здобутки рф залишаються мінімальними.

Келлог також висловив обережний оптимізм щодо перспектив мирних переговорів, припустивши, що сторони можуть наближатися до фінальної стадії. При цьому він підкреслив, що головною перешкодою на шляху до миру є не Україна, а позиція путіна.

Після завершення війни, на переконання Келлога, з’явиться можливість розпочати повоєнну відбудову України. Він висловив сподівання, що мир може настати вже цього літа.

"В Україні може запанувати мир. І я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", — підсумував він.

війнаВладімір ПутінКіт Келлог

Останні матеріали

Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється