Україна отримає стратегічну перевагу, якщо витримає зиму – Келлог

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що у разі, якщо Україна зможе пройти зимовий період, стратегічна перевага у війні перейде до неї.

Про це він сказав під час обговорень в Українському домі в Давосі.

За словами Келлога, росія не здатна здобути перемогу у затяжному конфлікті, а президент рф владімір путін уже усвідомлює масштаб втрат, яких зазнала його армія. Водночас, на думку американського генерала у відставці, очільник кремля опинився у психологічній пастці, адже завершення війни означало б для нього публічне визнання провалу.

"Я розумію, що ця зима важка. Я знаю, що відбувається в Києві. Але щиро вірю: якщо Україна переживе січень і лютий та увійде в березень і квітень, перевага буде на боці України, а не росії", — наголосив Келлог.

Він зазначив, що російські війська не матимуть значних успіхів на фронті, а їхні передові підрозділи вже зазнали серйозних втрат. За його словами, росія втратила понад 20 генералів, а територіальні здобутки рф залишаються мінімальними.

Келлог також висловив обережний оптимізм щодо перспектив мирних переговорів, припустивши, що сторони можуть наближатися до фінальної стадії. При цьому він підкреслив, що головною перешкодою на шляху до миру є не Україна, а позиція путіна.

Після завершення війни, на переконання Келлога, з’явиться можливість розпочати повоєнну відбудову України. Він висловив сподівання, що мир може настати вже цього літа.

"В Україні може запанувати мир. І я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", — підсумував він.