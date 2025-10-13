Україна отримає від ЄС додаткові €100 млн зимової допомоги

Каллас заявила, що ЄС вже мобілізував 800 млн євро для підтримки України цієї зими

Євросоюз працює над тим, щоб надати Україні додаткові 100 млн євро допомоги на зимовий період.

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ.

Як відомо, Каллас перебуває із візитом у Києві 13 жовтня . Під час пресконференції у МЗС із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Каллас заявила, що ЄС вже мобілізував 800 млн євро для підтримки України цієї зими.

"Ми працюємо над додатковими 100 млн євро для генераторів, притулків і спорядження для холодної погоди", – наголосила вона.

Каллас додала, що зараз росія намагається компенсувати невдачі на полі бою "терористичними атаками проти цивільного населення і української енергетичної інфраструктури".