ПОЛІТИКА

Україна отримала французькі дрони Rodeur 330

25 січня 2026, 15:55
Україна отримала французькі дрони Rodeur 330
Фото: з вільного доступу
Вони можуть виконувати як розвідувальні, так і ударні місії.

Україна отримала "деякі екземпляри" дронів Rodeur 330 виробництва французької компанії EOS Technologie. Президент компанії Жан-Марк Зуліані пояснив, що безпілотник може виконувати як розвідувальні місії, так і камікадзе-атаки.

Про це пише France 24 з посиланням на AFP.

За його словами, дрон може використовуватися в Європі радше як "щит", тоді як в Україні — як "меч". Президент компанії пояснив, що українці "отримали унікальний досвід", і їм зараз "більше потрібні технології". Для західних виробників, на його думку, це можливість випробувати машини в польових умовах. 

Безпілотник Rodeur може літати на відстань до 500 км і залишатися в повітрі протягом п'яти годин. Як писали у Defense Express, цей дрон також може мати корисне навантаження у 4 кг і швидкість у 80-120 км/год. Ймовірно, українським військовим поставили тестову партію безпілотників, які потім будуть удосконалювати за відгуками захисників.

Франціядронидопомога Україні

