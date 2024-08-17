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ПОЛІТИКА

Україна перекидає війська у Курську область попри наступ рф на Донбасі – Der Spiegel

17 серпня 2024, 09:04
Україна перекидає війська у Курську область попри наступ рф на Донбасі – Der Spiegel
Таку ставку Сил оборони журналісти називають ризикованою.

Україна відвела військові частини, які терміново необхідні на фронті, у Курську область, тоді як росія не збирається наразі послаблювати свої війська на Донеччині.

Про це йдеться в Der Spiegel.

Таку ставку Сил оборони журналісти називають ризикованою, додаючи, що сміливість відчаю спонукала Київ піти на такий крок. 

"З весни російські війська домоглися великих територіальних успіхів у напрямку міста Покровська, — повідомляє ЗМІ. — Напередодні голова адміністрації Покровська закликав до евакуації, заявивши, що ворог перебуває лише за десять кілометрів від околиці міста". 

Також окупанти просуваються до Торецька, там з'явилися перші розвідувальні підрозділи ворога, а Нью-Йорк на 80% вони вже захопили. Місцеві чиновники сподіваються, що ситуація у Курській області все ж змусить рф відтягти свої сили зі східного театру бойових дій, інакше катастрофа триватиме.  

"Ми не можемо дозволити собі стояти на місці й воювати за російськими правилами. Я лише сподіваюся, що у нас також є план подальших дій, який залежить від очікуваної реакції супротивника і враховує всі ризики", — каже київський військовий аналітик Микола Бєлєсков.

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що рф все ж відведе свої війська з Донецької області, а зробить вона це, поки не закінчилася осінь і погодні умови не ускладнили бойові дії. 

"Кожен день зволікання в будь-якому випадку ускладнює звільнення територій, це був гіркий урок, який ми, українці, повинні були засвоїти", — додав він.

Нагадаємо, британський військовий аналітик Майкл Кларк попередив, що місто Покровськ Донецької області перебуває "у справжній біді" на тлі наближення російських військ.

війнаКурськДонецька областьЗСУ

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