ПОЛІТИКА

Україна повернула з росії 1000 тіл загиблих військових

19 серпня 2025, 14:16
Україна повернула з росії 1000 тіл загиблих військових
Джерело lb.ua
Серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців.

Удень 19 серпня в Україну з росії повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

"російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", — наголосили у Координаційному штабі

З-поміж повернених загиблих є також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом правоохоронці проведуть експертизи для ідентифікації тіл.

загиблівійнаполонені

