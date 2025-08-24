Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна провела обмін полоненими з росією

24 серпня 2025, 16:49
Україна провела обмін полоненими з росією
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Серед повернутих журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

У неділю, 24 серпня, у День незалежності України, відбувся обмін військовополоненими між росією та Україною.

Як повідомив президент Володимир Зеленський додому повернули громадян, які буди у полоні ще з 2022 року.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", - написав президент.

Він додав, що серед повернутих журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

"Нарешті він удома, в Україні", - прокоментував Зеленський.

Президент не назвав кількості повернутих українців та зазначив, що обміни ще тривають.

"І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - йдеться у повідомленні.

Водночас російська сторона заявила, що обмін відбувся у форматі 146 на 146.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у свою чергу повідомив, що додому повернули не лише військових, а й вісім цивільних українців.

Зокрема, серед звільнених воїнів представники десантно-штурмових, повітряних, військово-морських сил, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму", - повідомили у штабі.

Також, окрім Дмитра Хилюка додому повернувся журналіст  Марк Каліуш.

"Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами", - підтвердили дані ЗМІ у штабі.

війна полонені Володимир Зеленський

