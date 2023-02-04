Україна припинила співробітництво у сфері використання космічного простору в мирних цілях з росією
Про це написав представник Кабміну у ВР
Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду.
“Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27.08.1996, та Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом РФ про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26.11.2010” - написав Тарас Мельничук.