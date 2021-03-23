Україна скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі на $3,4 мільярда

Україна дотримується визначених торговельних пріоритетів на найближчі роки, розвиває та поглиблює співпрацю з іншими країнами через лібералізацію умов торгівлі, що зафіксовано в Експортній стратегії України

За підсумками 2020 року Україна скоротила негативне сальдо зовнішньої торгівлі на 3,4 млрд дол., до 255,5 млн дол.

Як передає "Укрінформ", про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка під час четвертого засідання Ради з міжнародної торгівлі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Серед позитивних тенденцій 2020 року - покращення сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Україна скоротила негативне сальдо на 3,4 млрд дол. Як наслідок, негативне сальдо склало лише 255,5 млн дол. Темп покращення склав 93,1%", - сказав Качка.

Також він відзначив, що у 2020 році, незважаючи на поширення пандемії та пов’язану з цим світову кризу, Україна проводила торгові операції з 234 країнами та юрисдикціями, відкрила низку нових ринків та розширила номенклатуру експорту.

"Найбільш важливими показниками є феноменальне зростання експорту української продукції до В’єтнаму та Китаю - на 93% та на 98%, відповідно", - зауважив урядовець.

Він додав, що Україна дотримується визначених торговельних пріоритетів на найближчі роки, розвиває та поглиблює співпрацю з іншими країнами через лібералізацію умов торгівлі, що зафіксовано в Експортній стратегії України.

"Розширення доступу українських товарів на світові ринки відбувається також шляхом укладання угод про вільну торгівлю та впровадженням інструментів спільних міжурядових комісій", - підкреслив заступник міністра.

Важливим для України стало набуття чинності 1 січня 2021 року угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Також цього року буде продовжена робота над секторальними та крос-секторальними експортними стратегіями, щоб після схвалення їх урядом якнайшвидше розпочати імплементацію. Це допоможе розширити експортні ринки для української продукції, створити умови для запровадження інновацій на машинобудівних підприємствах, залучити інвестиції для розвитку діючих і відкриття нових промислових об’єктів.

"Однією з найамбітніших цілей для нас є укладання "промислового безвізу", який дозволить продукції, виробленій в Україні, потрапляти на ринок ЄС без повторної сертифікації. Вже проведено 17 попередніх оціночних місій. Ми твердо налаштовані на підписання цього року угоди АСАА, яка в перспективі дозволить охопити майже п’яту частину українського експорту до ЄС", - сказав Качка.

Участь у засіданні Ради з міжнародної торгівлі в онлайн-форматі взяли понад 80 учасників, серед яких представники міністерств, Офісу Президента, комітетів Верховної Ради, Нацбанку, Держмитслужби, Державної податкової служби України, Торгово-промислової палати України. Під час засідання було підведено підсумки діяльності Ради у 2020 році, а також визначено завдання і заходи на поточний рік.

Нагадаємо, що Україна покращила сальдо зовнішньої торгівлі