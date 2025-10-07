Україна створила новий тип морських дронів – Forbes

Українські військові почали використовувати морські дрони, які є носіями ударних безпілотників.

Свій висновок видання робить на підставі вивчення атак морських дронів на нафтогазові об'єкти у чорноморських портах Туапсе й Новоросійська (Краснодарський край росії) 24 вересня.

На відео журналісти розглянули, що морський дрон, який намагалися знищити російські військові, ніс також кілька FPV-дронів із керуванням через оптоволоконну нитку. БПЛА, які є невразливими для засобів радіоелектронної боротьби, були розташовані у відкидних відсіках уздовж корпусу морського дрона.

Автори матеріалу пишуть, що це нововведення знаменує собою перший зареєстрований випадок використання оптоволоконних безпілотників, які запускають із моря, і це розширює радіус таких морських платформ.

Новий тип українського морського безпілотника може прискорити еволюцію військово-морської війни, робить висновок Forbes. Він звертає увагу, що Україна розвиває свій флот безпілотників, і вони замінюють традиційні бойові кораблі.

Експерти, яких опитало видання, кажуть, що можливості російських FPV-дронів і на оптоволокні майже досягли свого піка, але їхня інтеграція з такими системами, як морські носії безпілотників, наземні й повітряні платформи, відкриває нові можливості.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт заявив, що зараз українські розробники безпілотників перебувають "на передньому краї" використання БПЛА в різних місіях, і такого досвіду немає навіть у країн із найрозвиненішою економікою.