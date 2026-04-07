Україна та Фінляндія обговорили ситуацію з порушенням повітряного простору дронами

07 квітня 2026, 19:59
За словами Сибіги, Київ готовий співпрацювати для запобігання таким ситуаціям у майбутньому.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що провів "чудову" розмову з фінською колегою Еліною Валтонен. Згідно з його повідомленням, Гельсінкі розуміють, що причиною інцидентів з потраплянням українських дронів в повітряний простір Фінляндії є російська агресія.

"Ми цінуємо розуміння Фінляндії того, що корінною причиною цих загроз є війна росії проти України. Дії України зосереджені на військових та інфраструктурних цілях на території росії, щоб зменшити її бойовий потенціал, що відповідає нашим спільним інтересам", — заявив Сибіга.

За його словами, Київ готовий співпрацювати та розробляти практичні рішення для запобігання таким ситуаціям у майбутньому. 

Він також розповів фінській колезі про візити президента Володимира Зеленського до Туреччини і Сирії. Окрім цього, сторони обговорили ситуацію на полі бою та мирні переговори.

"Я висловив вдячність Фінляндії за сильну оборонну та політичну підтримку. Ми також обговорили необхідність розблокування кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, що важливо для зміцнення стійкості України", — заявив Сибіга.

