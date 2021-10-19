Україна та Канада до 2022 року розпочнуть будівництво космодрому в Новій Шотландії

Це відбуватиметься разом з планом запуску "Циклон 4М" наприкінці 2023 року

Україна та Канада вирішили всі бюрократичні питання, і вже наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Шотландія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М".

Казахстан, Байконур, 29 травня 2014 року. З російського космодрому Байконур стартувала російська ракета-носій Союз ТМА-13 М, яка доставила міжнародний екіпаж до Міжнародної космічної станції. Під час перебування на МКС екіпаж планує тричі вийти у відкритий космос і здійснити 31 експеримент, зокрема, відпрацює систему прогнозування природних катастроф. Фото: АFР

Повідомив віце-прем'єр - глава Мінстратегпрому Олег Уруський, пише "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив у Facebook, що у вівторок обговорив деталі реалізації цього проекту з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє, нагадавши, що в ньому також беруть участь українські підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова".

За словами Уруського, Матьє повідомив, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їхніх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М", і перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

У свою чергу віце-прем'єр зазначив, що Мінстратегпром у межах своїх повноважень готовий сприяти підприємствам космічної галузі України в реалізації цього проекту.

Уруський також зазначив, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, ухвалення якої очікується найближчим часом у Верховній Раді. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання як маршового для першого ступеня зазначеної ракети-носія.

Нагадаємо, що космічний центр Esrange стане першим майданчиком для розвитку ракетних технологій та запуску супутників у Європейському Союзі.