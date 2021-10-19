Україна та Канада до 2022 року розпочнуть будівництво космодрому в Новій Шотландії
Повідомив віце-прем'єр - глава Мінстратегпрому Олег Уруський, пише "Інтерфакс-Україна".
Він повідомив у Facebook, що у вівторок обговорив деталі реалізації цього проекту з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє, нагадавши, що в ньому також беруть участь українські підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова".
За словами Уруського, Матьє повідомив, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їхніх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М", і перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.
У свою чергу віце-прем'єр зазначив, що Мінстратегпром у межах своїх повноважень готовий сприяти підприємствам космічної галузі України в реалізації цього проекту.
Уруський також зазначив, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, ухвалення якої очікується найближчим часом у Верховній Раді. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання як маршового для першого ступеня зазначеної ракети-носія.
Нагадаємо, що космічний центр Esrange стане першим майданчиком для розвитку ракетних технологій та запуску супутників у Європейському Союзі.
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