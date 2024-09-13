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Україна та росія почали фінальну битву на фронті перед переговорами у листопаді – NYT

13 вересня 2024, 18:53
Україна та росія почали фінальну битву на фронті перед переговорами у листопаді – NYT
Фото: Генштаб ЗСУ
Показово, що дипломатичні дискусії на цю тему пожвавилися після початку української операції в Курській області та посилення українських ударів по російських нафтових об’єктах.
Україна твердо заявила про намір провести другий саміт миру вже цієї осені, аби запропонувати остаточну формулу припинення війни. В очікуванні цього Україна та росія прагнуть досягти якомога більших успіхів на фронті просто зараз, аби мати сильнішу позицію на мирних переговорах.
 
Про це пише The New York Times.
 
"Найневідкладніша дипломатія", яка відбувається зараз між Україною та її партнерами, спрямована на те, аби дати українцям спроможність сформувати поле битви на свою користь, кажуть автори публікації. Це має значення ще й тому, що кремль, схоже, не зацікавлений в переговорах, але його думка може змінитися зі зміною ситуації на фронті, – йдеться у статті.
 
Показово, що дипломатичні дискусії на цю тему пожвавилися після початку української операції в Курській області та посилення українських ударів по російських нафтових об’єктах. І в цьому ж контексті тривають дипломатичні дискусії щодо зняття обмежень на удари західними ракетами по території рф.
 
Президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов наголосив, що посилений військовий потенціал України, її здатність завдавати швидких ударів по стратегічній нафтовій інфраструктурі рф міг би посадити пана путіна за стіл переговорів.
 
"путін не вірить ні в яку дипломатію; він просто грає в цю гру. Але я думаю, що він також хоче бачити докази. Знаєте, принесіть квитанції. Отже, чи є в України можливості?" – сказав пан Милованов.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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