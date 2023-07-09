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Україна у червні виробила більше снарядів, ніж за весь 2022 рік – Bloomberg

09 липня 2023, 20:23
Україна у червні виробила більше снарядів, ніж за весь 2022 рік – Bloomberg
Фото з вільного доступу
Україна нарощує внутрішній випуск боєприпасів.
Україна виробила в червні 2023 року більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Bloomberg зазначає, що Україна майже припинила виробництво артилерійських і мінометних боєприпасів після розпаду Радянського Союзу, а після повномасштабного вторгнення росії запаси швидко вичерпалися. Унаслідок цього країна стала залежною від постачань союзників.

А втім, Україна тепер намагається швидко наростити внутрішній випуск боєприпасів. Так, у червні країна виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Камишін пояснив, що артилерія та міномети є основними у битві, яку він називає "Другою світовою війною з безпілотниками".

Також швидше почали сходити з конвеєрів і українські протитанкові комплекси "Стугна-П", додає видання. Нарощування виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але, за словами Камишина, це займе 3-6 місяців.

Очільник міністерства з питань стратегічних галузей промисловості наголосив, що прагне знову зробити Україну великим експортером зброї.

"Ми маємо бути амбітними, тому що в нас немає вибору. Моя мета — зробити Україну арсеналом вільного світу", — заявив Камишін.

Bloomberg нагадує, що у 2012 році Україна стала четвертим у світі експортером зброї. Оборонні заводи України становили значну частину величезного збройового комплексу СРСР, підкреслює видання.

Тільки на танковому заводі імені Малишева в Харкові на піку холодної війни працювали 60 тисяч робітників.

У Миколаєві працювала найбільша військово-морська корабельня СРСР. Саме там виготовили ракетний крейсер "Москва", згодом — флагман Чорноморського флоту рф, який потопили у квітні 2022-го Збройні сили України. 

А "Мотор Січ" виготовляла двигуни для багатьох радянських, а згодом російських військових вертольотів.

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