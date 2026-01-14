Україна виділила Rheinmetall земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва снарядів

Rheinmetall уже виконує взяті на себе зобов’язання та має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього підприємства.

Україна надала німецькому оборонному концерну Rheinmetall земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, Rheinmetall уже виконує взяті на себе зобов’язання та має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього підприємства. Пошук відповідної земельної ділянки тривав певний час, однак наразі її офіційно виділено. Водночас Паппергер зазначив, що перед початком будівництва необхідно пройти низку організаційних і регуляторних процедур.

Гендиректор Rheinmetall наголосив, що співпраця компанії з Україною загалом просувається позитивно. За його словами, концерн відіграє важливу роль як промисловий партнер Збройних сил України у багатьох сферах, зокрема у виробництві артилерійських боєприпасів, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, систем космічної розвідки та мобільних польових шпиталів.

Rheinmetall — один із провідних оборонних концернів Німеччини, який спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та безпілотників. Компанія вже постачає Україні широкий спектр військової техніки та озброєння.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив про постачання Україні бойових машин піхоти Lynx KF41.