Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна виділила Rheinmetall земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва снарядів

14 січня 2026, 20:43
Україна виділила Rheinmetall земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва снарядів
Rheinmetall уже виконує взяті на себе зобов’язання та має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього підприємства.

Україна надала німецькому оборонному концерну Rheinmetall земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, Rheinmetall уже виконує взяті на себе зобов’язання та має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього підприємства. Пошук відповідної земельної ділянки тривав певний час, однак наразі її офіційно виділено. Водночас Паппергер зазначив, що перед початком будівництва необхідно пройти низку організаційних і регуляторних процедур.

Гендиректор Rheinmetall наголосив, що співпраця компанії з Україною загалом просувається позитивно. За його словами, концерн відіграє важливу роль як промисловий партнер Збройних сил України у багатьох сферах, зокрема у виробництві артилерійських боєприпасів, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, систем космічної розвідки та мобільних польових шпиталів.

Rheinmetall — один із провідних оборонних концернів Німеччини, який спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та безпілотників. Компанія вже постачає Україні широкий спектр військової техніки та озброєння.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив про постачання Україні бойових машин піхоти Lynx KF41. 

Rheinmetallбоєприпасивійна в УкраїніАрмін Паппергер

Останні матеріали

Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється