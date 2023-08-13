Україна виграє війну з росією, але вона не закінчиться до кінця цього року – The Times

На довгоочікуваний прорив в України залишається все менше часу. Але час також не грає на руку росії.

Оптимісти, які впевнено передбачали швидку і легку перемогу України, коли вона розпочала свій довгоочікуваний контрнаступ, не зробили Києву жодної послуги, піднявши очікування до нереалістичного рівня.

Про це пише The Times.

Видання зазначає, що війна ще може тривати роками, поки в росії не почнеться масштабна політична і економічна криза.

"Як і росія, Україна зараз значною мірою відмовилася від сміливих обіцянок неминучих тріумфів. Натомість говорять про захоплення окремих сіл, про досягнуті чи зведені успіхи силами роти", - зазначає автор матеріалу та цитує одного із чиновників США, який заявив, що "ми ще не повністю закрили книгу про 2023 рік, але ми нарощуємо наші думки про 2024".

Українці визнають, що контрнаступ пішов не за планом, і вони не досягли прогресу, на який сподівалися чи очікували. Це не означає, що контрнаступ провалився, оскільки певна територія все ж була звільнена, а російські сили серйозно деградували. Однак залишається ще місяць-два, коли Україна ще може досягти прориву, адже у листопаді зимові дощі на півдні Запорізької області ускладнять умови для просування.

"Тим не менш, перспективи великого прориву на південному фронті, який би розрізав російські війська навпіл та ізолював Крим, зменшуються, хоча це й не неможливо", - пише автор матеріалу, британський політолог Марк Галеотті.

"москва впевнена, що витримає цьогорічний контрнаступ, і сподівається, що тупикова ситуація змусить Захід двічі подумати про безстрокову підтримку України. Крім того, потенціал того, що Дональд Трамп може повернути собі Білий дім наступного року, змушує деяких російських стратегів (і західних аналітиків) передбачати, що США можуть відступити від війни", - міркує Галеотті.

За його словами, стає ще більш очевидним, що війна буде тривати довше, та буде складнішою, аніж передбачалось.

Крім того, зазначає видання, президент рф владімір путін все ще сумнівається щодо наступної мобілізації резервістів. Військові хотіли б, щоб вона розпочалась уже, але через регіональні вибори наступного місяця політичні менеджери кремля, схоже, переконали його відкласти цей непопулярний крок до зими. Це скоротить час для їх підготовки до наступного сезону кампанії, але путіна зараз більше турбують ризики для його позиції вдома.

"Усе залежить від довгострокової спроможності українців воювати — і є ознаки втоми від війни, оскільки стає важче набирати або призвати солдат — і бажання Заходу їх підтримувати. Перспективи Києва все ще виглядають кращими, але той, хто сподівався або очікував, що війна закінчиться цього року, швидше за все, буде розчарований. Натомість настав час для всіх учасників серйозніше подумати про свої довгострокові плани війни, яка, нарешті, може створити умови для розгляду якогось миру", - резюмує автор.