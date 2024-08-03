Україна витіснила російський флот із Криму, але повернути півострів буде складно – Business Insider

Складне місце розташування Криму ускладнює завдання.

Після повномасштабного вторгнення росії 2022 року Україна неодноразово завдавала ударів по Криму, знищивши або пошкодивши близько половини військових кораблів російського флоту, включно з одним підводним човном.

Про це пише Business Insider.

Кампанія України навіть змусила російські військові кораблі піти з Криму на бази в портових містах Феодосія на дальньому боці Криму і Новоросійськ у росії.

Це не тільки не дає окупантам використовувати півострів як ключовий логістичний маршрут через південь України, але псує його привабливість для російських туристів. Але, як пише видання, якщо Україна сподівається повернути Крим, їй знадобиться величезна ударна сила, адже битва за Крим може стати найважчим боєм кривавої війни.

"Повернути Крим буде надзвичайно складно, тому що Крим по суті є островом. Десант неможливий, тому що Україні не вистачає кораблів для перевезення великої кількості військ та їхньої важкої техніки. Крім того, у росії все ще є літаки дальньої дії та підводні човни, які по суті невразливі в морі", - сказав виданню відставний полковник Корпусу морської піхоти США, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.