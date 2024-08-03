Україна витіснила російський флот із Криму, але повернути півострів буде складно – Business Insider
03 серпня 2024, 14:53
Фото: з вільного доступу
Складне місце розташування Криму ускладнює завдання.
Після повномасштабного вторгнення росії 2022 року Україна неодноразово завдавала ударів по Криму, знищивши або пошкодивши близько половини військових кораблів російського флоту, включно з одним підводним човном.
Про це пише Business Insider.
Кампанія України навіть змусила російські військові кораблі піти з Криму на бази в портових містах Феодосія на дальньому боці Криму і Новоросійськ у росії.
Це не тільки не дає окупантам використовувати півострів як ключовий логістичний маршрут через південь України, але псує його привабливість для російських туристів. Але, як пише видання, якщо Україна сподівається повернути Крим, їй знадобиться величезна ударна сила, адже битва за Крим може стати найважчим боєм кривавої війни.
"Повернути Крим буде надзвичайно складно, тому що Крим по суті є островом. Десант неможливий, тому що Україні не вистачає кораблів для перевезення великої кількості військ та їхньої важкої техніки. Крім того, у росії все ще є літаки дальньої дії та підводні човни, які по суті невразливі в морі", - сказав виданню відставний полковник Корпусу морської піхоти США, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.
Складне місце розташування Криму ускладнює завдання. росія також значно зміцнила свою лінію фронту протитанковими ровами, лабіринтами траншей, "зубами дракона" і мінними полями, при цьому більша частина її оборони розташована на півночі Криму.
"росіяни сильно укріплені і добре захищені в цих районах, і українцям потрібен час, щоб зламати цю оборону", - каже Марк Темницький, позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради.
Без можливості переправити великі сили повітрям або водою Україна буде змушена атакувати через російські оборонні лінії, щоб наблизитися до Криму. Незважаючи на труднощі на полі бою, з якими стикається Україна, деякі експерти вважають, що вона може повернути Крим, маючи достатньо зброї, військ і часу. Для цього буде потрібно перетнути Перекопський перешийок, що відокремлює Крим від материкової України, або перетнути Сиваш.
Однак для цього Україні спочатку потрібно прорвати лінію Суровикіна - складну систему оборонних укріплень і перешкод на півдні та сході, через яку Україна ніколи не проривалася.
За словами Сергія Сумленого, засновника німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center, питання зараз полягає в тому, "коли Україна накопичить стільки вогневої потужності, не тільки артилерії, а й авіації, щоб їм вдалося прорвати ці оборонні лінії і потім досягти оперативного простору" Криму.
Якщо українські солдати дійсно доберуться до Криму, сказав Сумленний, вони зможуть знищити Керченський міст і останню поромну переправу через Азовське море, відрізавши всі шляхи постачання росії на півострів та ізолювавши російські сили.