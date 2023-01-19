Україна закликає єврейські організації світу засудити чергову цинічну заяву Лаврова про Голокост - Jerusalem Post

Заява Лаврова "паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту"

Україна засудила заяву міністра закордонних справ росії Лаврова про порівняння росіян з євреями, вбитими нацистами, а Захід з Адольфом Гітлером. Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав ізраїльську владу та єврейські організації також засудити слова Лаврова, пише Jerusalem Post.

Згідно з російським державним інформаційним агентством ТАСС, Лавров заявив напередодні, що США сформували коаліцію європейських країн «для остаточного вирішення «російського питання»», так само як Гітлер «хотів вирішити «єврейське питання».

Також Лавров порівняв західних союзників України з Наполеоном Бонапартом, «який мобілізував практично всю Європу проти російської імперії».

Пан Ніколенко написав у Facebook, що заява Лаврова "паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту", додавши, що "сучасна росія сповнена ненависті до інших народів".

"На Нюрнберзькому процесі міністр закордонних справ (Німеччини) Ріббентроп заперечував свою причетність до злочинів нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само, як Лавров не уникне покарання, представивши себе і росію жертвою", - йдеться далі в дописі.