Україна звернулася до світової спільноти через агресію рф у Чорному та Азовському морях

Відповідну заяву ухвалила Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила заяву із зверненням до світової спільноти щодо засудження агресії російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.

Як повідомляє сайт парламенту, за відповідну постанову "Про Заяву Верховної Ради України "Про агресію російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці" (№8015) проголосували 329 народних депутатів.

Так, згідно з текстом заяви, Верховна Рада України звертається до ООН, Європейського аарламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ і НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо засудження агресії російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. Окрім того, парламент просить надати Україні допомогу, як жертві агресії, у реалізації невід’ємного права на самооборону, а також необхідності вжиття ефективних колективних заходів для усунення загрози миру і подавлення актів агресії рф в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, зокрема, проведення операцій із забезпечення свободи судноплавства.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що через військові дії російської федерації Чорне та Азовське моря стали одними з найнебезпечніших на планеті.