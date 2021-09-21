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Українець став переможцем конкурсу ЄС для молодих вчених

Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за "дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство
Українець Ілля Наливайко став одним із переможців конкурсу Європейського Союзу для молодих вчених.
Українець став переможцем конкурсу ЄС для молодих вчених Фото: uazmi.org
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.
 
Єврокомісія оголосила переможців 32-го Конкурсу молодих вчених ЄС, а головні призи отримали шість проєктів з України, Болгарії, Німеччини, Ірландії, Іспанії та Туреччини та України.
 
Переможці отримають 7000 євро за кожен свій проєкт у галузі науки, техніки, техніки та математики (STEM), а також суспільних наук.
 
Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за "дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство".
 
Серед багатьох тем досліджень були квантові обчислення, інноваційні сонячні батареї та статистичне дослідження гендерних стереотипів у дітей 5-7 років.
 
Другу та третю премії отримали проєкти з Болгарії, Чехії, Ірландії, Італії, Польщі, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Білорусі та Канади.
 
Конкурс ЄС для молодих вчених був започаткований Європейською комісією у 1989 році для сприяння співробітництву між талановитими молодими людьми з різних країн, а також щоб відкрити для них можливість працювати під проводом провідних дослідницьких установ та вчених Європи.
 
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21 09 2021 10:31
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