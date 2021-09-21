НОВИНИУкраїнець Ілля Наливайко став одним із переможців конкурсу Європейського Союзу для молодих вчених.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець став переможцем конкурсу ЄС для молодих вчених
Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за "дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство
Фото: uazmi.org
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.
Єврокомісія оголосила переможців 32-го Конкурсу молодих вчених ЄС, а головні призи отримали шість проєктів з України, Болгарії, Німеччини, Ірландії, Іспанії та Туреччини та України.
Переможці отримають 7000 євро за кожен свій проєкт у галузі науки, техніки, техніки та математики (STEM), а також суспільних наук.
Наливайко отримав премію за роботу у сфері математики за "дослідження властивостей можливих контрприкладів до гіпотези Сеймура про друге сусідство".
Серед багатьох тем досліджень були квантові обчислення, інноваційні сонячні батареї та статистичне дослідження гендерних стереотипів у дітей 5-7 років.
Другу та третю премії отримали проєкти з Болгарії, Чехії, Ірландії, Італії, Польщі, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Білорусі та Канади.
Конкурс ЄС для молодих вчених був започаткований Європейською комісією у 1989 році для сприяння співробітництву між талановитими молодими людьми з різних країн, а також щоб відкрити для них можливість працювати під проводом провідних дослідницьких установ та вчених Європи.
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21 09 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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