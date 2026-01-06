Українські біженці в Берліні організували "пункт незламності" для місцевих на тлі блекауту
06 січня 2026, 17:31
Фото: Getty Images
Будівля центру розташована у районі Штегліц-Целендорф, де й стався блекаут, але їхня трансформаторна підстанція підключена до іншої лінії електропередач.
Один із районів Берліна четвертий день перебуває без світла через підпал кабелів на електростанції. Українські біженці, які зараз проживають у німецькій столиці, організували для місцевих так званий "пункт незламності".
Про це пише "Радіо Свобода".
Українка Оксана Орел, яка представляє українську спільноту в депутатському комітеті з міграції та інтеграції при районній адміністрації, разом із донькою переїхала до Берліна після початку повномасштабного вторгнення рф.
Разом з іншими українськими біженцями вона заснувала українсько-німецький центр AdlerA e.V., який допомагає адаптуватися мігрантам з України. Але після початку блекауту центр також став "пунктом незламності" для місцевих.
"До нас також приходять люди, які проживають в багатоквартирних будинках. У них електроплити й електробойлери. По суті, вони не можуть навіть гарячого чаю зробити вдома. Ми сказали, що вони можуть приносити термоси, окріп додому", — каже Оксана.
Вона розповіла, що "пункт незламності" відкрили не лише на знак подяки за допомогу українцям, а й щоб поділитися власним досвідом під час відключень.
"Ми говоримо: "Нічого страшного, що декілька днів не буде світла — в Україні теж є відключення. Все налагодиться“. Наш досвід тут, на мою думку, дуже важливий", — зазначає українка.
Для місцевих, розповідає Оксана, відключення світла є стресовою ситуацією. Адже зазвичай про планові відключення у Німеччині повідомляють за декілька тижнів. Але в цьому випадку мешканців не змогли попередити, оскільки не було мережі.
"У нас простіше: вмикається сирена і ми знаємо, що це тривога. А тут і ховатися не потрібно, нікуди тікати — але люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже росія на нас наступає", — каже Оксана.
Нагадаємо, рано-вранці 3 січня пожежа пошкодила важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Атака спричинила серйозне відключення електроенергії, яке торкнулося 45 тисяч домогосподарств та понад 2200 підприємств.