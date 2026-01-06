Українські біженці в Берліні організували "пункт незламності" для місцевих на тлі блекауту

Будівля центру розташована у районі Штегліц-Целендорф, де й стався блекаут, але їхня трансформаторна підстанція підключена до іншої лінії електропередач.

Один із районів Берліна четвертий день перебуває без світла через підпал кабелів на електростанції. Українські біженці, які зараз проживають у німецькій столиці, організували для місцевих так званий "пункт незламності".

Українка Оксана Орел, яка представляє українську спільноту в депутатському комітеті з міграції та інтеграції при районній адміністрації, разом із донькою переїхала до Берліна після початку повномасштабного вторгнення рф.

Разом з іншими українськими біженцями вона заснувала українсько-німецький центр AdlerA e.V., який допомагає адаптуватися мігрантам з України. Але після початку блекауту центр також став "пунктом незламності" для місцевих.