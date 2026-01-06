Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українські біженці в Берліні організували "пункт незламності" для місцевих на тлі блекауту

06 січня 2026, 17:31
Українські біженці в Берліні організували
Фото: Getty Images
Будівля центру розташована у районі Штегліц-Целендорф, де й стався блекаут, але їхня трансформаторна підстанція підключена до іншої лінії електропередач.
Один із районів Берліна четвертий день перебуває без світла через підпал кабелів на електростанції. Українські біженці, які зараз проживають у німецькій столиці, організували для місцевих так званий "пункт незламності".
 
Про це пише "Радіо Свобода".
 
Українка Оксана Орел, яка представляє українську спільноту в депутатському комітеті з міграції та інтеграції при районній адміністрації, разом із донькою переїхала до Берліна після початку повномасштабного вторгнення рф.
 
Разом з іншими українськими біженцями вона заснувала українсько-німецький центр AdlerA e.V., який допомагає адаптуватися мігрантам з України. Але після початку блекауту центр також став "пунктом незламності" для місцевих.
 
"До нас також приходять люди, які проживають в багатоквартирних будинках. У них електроплити й електробойлери. По суті, вони не можуть навіть гарячого чаю зробити вдома. Ми сказали, що вони можуть приносити термоси, окріп додому", — каже Оксана.
 
Вона розповіла, що "пункт незламності" відкрили не лише на знак подяки за допомогу українцям, а й щоб поділитися власним досвідом під час відключень.
 
"Ми говоримо: "Нічого страшного, що декілька днів не буде світла — в Україні теж є відключення. Все налагодиться“. Наш досвід тут, на мою думку, дуже важливий", — зазначає українка.
 
Для місцевих, розповідає Оксана, відключення світла є стресовою ситуацією. Адже зазвичай про планові відключення у Німеччині повідомляють за декілька тижнів. Але в цьому випадку мешканців не змогли попередити, оскільки не було мережі.
 
"У нас простіше: вмикається сирена і ми знаємо, що це тривога. А тут і ховатися не потрібно, нікуди тікати — але люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже росія на нас наступає", — каже Оксана.
 
Нагадаємо, рано-вранці 3 січня пожежа пошкодила важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Атака спричинила серйозне відключення електроенергії, яке торкнулося 45 тисяч домогосподарств та понад 2200 підприємств.

 

Німеччинаблекаут

Останні матеріали

Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється