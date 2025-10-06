Дрони дісталися Тюмені: рф повідомляє про атаку за 2000 км від України

Це одна з найглибших точок проникнення дронів на територію рф від початку повномасштабної війни.

У місті Тюмень, що за понад 2000 км від українського кордону, російська влада заявила про атаку безпілотників. Це одна з найглибших атак дронів на території рф за весь час повномасштабної війни.

Про це пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на інформаційний центр уряду Тюменської області.

"Три БПЛА виявлені та знешкоджені на території підприємства в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені", - йдеться у заяві.

Уряд Тюменської області запевняє, що екстрені служби "запобігли детонації", і "вибухів та займання не було". За офіційною версією, всі підприємства у цьому районі працюють у штатному режимі.

Втім, Astra повідомляє, що в місцевих Telegram-каналах з’явилися відео з пожежними машинами, а жителі району чули принаймні два вибухи. Офіційного підтвердження чи коментарів від українських військових наразі немає.

У мікрорайоні Антипіно, де зафіксовано інцидент, розташований один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів, що може бути потенційною ціллю удару.