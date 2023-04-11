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ПОЛІТИКА

Українські хакери заявили, що скомпрометували російського шпигуна, який зламав демократів у 2016 році – Reuters

11 квітня 2023, 21:55
Українські хакери заявили, що скомпрометували російського шпигуна, який зламав демократів у 2016 році – Reuters
Фото: Ukrinform
Дослідник зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Стефан Соесанто заявив, що витік виглядає цілком правдоподібним.

Українські хакери зламали електронну пошту високопоставленого російського військового шпигуна, якого розшукує Федеральне бюро розслідувань за атаку на виборчий штаб Гілларі Клінтон та інших високопоставлених представників Демократичної партії напередодні виборів президента США 2016 року.

Про це повідомляє Cyber Resistance, пише Reuters.

Хакери повідомили, що вкрали листування у підполковника Сєргєя Моргачова, якому у 2018 році було пред'явлено звинувачення у сприянні організації злому та витоку електронних листів Національного комітету Демократичної партії та Гілларі Клінтон.

Дослідник зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Стефан Соесанто заявив, що витік виглядає цілком правдоподібним. Спільнота InformNapalm підтвердила особу Моргачова.

Вони вивчили особисті справи та біографічні дані, вкрадені хакерами, у тому числі один документ, який ідентифікував його як начальника відділу у підрозділі 26165 – тієї ж посади, на якій його звинувачувало ФБР у 2018 році.

У своєму обвинувальному висновку ФБР описало його як офіцера російського військового розвідувального агентства ГРУ. У ньому йшлося, що його відділ займається розробкою шкідливих програм та управлінням ними, включаючи шпигунське програмне забезпечення X-Agent, яке використовується для атаки під час виборів президента США у 2016 році.

Раніше повідомлялось, що росія посилює кібератаки на союзників України.

кібератакашпигунство

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