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Українські євробонди придбали інвестори з 31 країни — Маркарова

"200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди"
Євробонди, які Україна випустила на минулому тижні, придбали 200 інвестиційних фондів із 31 країни.
Українські євробонди придбали інвестори з 31 країни — Маркарова

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди", - написала Маркарова.

Фонди з управління активами придбали 85% єврооблігацій, які були випущені минулого тижня, хедж фонди — 7%, пенсійні та страхові фонди — 6%, банки — 2%. Найбільше українських євробондів нового випуску придбали інвестори з Великобританії (42%), Сполучених Штатів Америки (34%), країн ЄС (19%).

Міністр зазначила, що кошти від нового випуску єврооблігацій в євро вже на рахунках Державного казначейства України.

"Завдяки публічному розміщенню 10-річних бондів, номінованих в євро, нам вдалось суттєво розширити інвестиційну базу. Ми раді бачити серед своїх інвесторів як глобальні інвестиційні фонди з бездоганною репутацією, так і невеликі пенсійні та страхові фонди, переважно, з країн ЄС", - відзначила Маркарова.

Нагадаємо, що уряд хоче передати "Укрзалізницю" на 10 років в управління найбільшому німецькому залізничному оператору Deutsche Bahn AG.

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27 01 2020 15:40
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