ПОЛІТИКА

Китай запропонував США $1 трлн інвестицій в обмін на зняття мит – Bloomberg

04 жовтня 2025, 11:55
Фото: ЕРА
Пекін також наполягає на зниженні мит на імпорт сировини, необхідної для китайських підприємств, що працюють у США.

Китай під час торгових переговорів запропонував інвестувати 1 трильйон доларів у економіку США в обмін на зняття обмежень, які заважають китайським компаніям укладати угоди на американському ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, Пекін також наполягає на зниженні мит на імпорт сировини, необхідної для китайських підприємств, що працюють у США. Остаточні параметри угоди, зокрема обсяг інвестицій, наразі ще обговорюються.

Переговори між Вашингтоном і Пекіном відбулися 10–11 травня в Женеві. Сторони домовилися тимчасово знизити мита: до 30% на китайські товари в США та до 10% на американські товари в Китаї.

Після завершення цього періоду, 12 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відклав введення нових тарифів ще на 90 днів. Водночас його адміністрація розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії, зокрема у вигляді 100% мит для Індії, Китаю та Туреччини, щоб змусити їх скоротити закупівлі російської нафти та посилити тиск на Кремль.

Разом із тим Білий дім не квапиться вводити додаткові обмеження проти Китаю, наголошуючи на важливості збереження переговорного процесу, який перебуває в активній фазі.

СШАКитайінвестиціїмита

