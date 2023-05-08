Українські війська перетворюють готові безпілотники на смертоносну зброю, адаптувавши їх для носіння вибухівки – WP

Бойові дрони ручної роботи стали однією з найбільш смертоносних і широко поширених інновацій за більш ніж 14 місяців військових дій в Україні.

В умовах української війни дешеві саморобні дрони проявляють себе багато в чому краще від дорогих ударних безпілотників заводського виробництва.

Про це пише The New York Times.

"Зібрані з дронів для хобі, побутової електроніки та обладнання для комп'ютерних ігор, бойові дрони ручної роботи стали однією з найбільш смертоносних і широко поширених інновацій за більш ніж 14 місяців військових дій в Україні", – пише видання.

Журналісти відзначають, що маленькі дрони значно підвищили бойовий потенціал українських солдатів, надавши їм можливість з неймовірною точністю скидати ручні гранати у ворожі окопи або бункери.

росія заводським способом виробляє дрон-камікадзе "Ланцет" і широко використовує іранські дрони "Шахед", тоді як Україна отримала від США схожу зброю – баражуючий боєприпас Switchblade.

"Такі апарати промислового виробництва мають більшу дальність польоту, а деякі з них мають більше корисне навантаження, ніж саморобна зброя, що використовується в Україні. Але Switchblade, як і Shahed, часто рухається до заздалегідь запрограмованих цілей. Така система, за словами українських солдатів, менш ефективна, ніж їхні саморобні альтернативи, керовані дистанційно операторами", – зазначає видання.

Якщо для США військовий безпілотник - це в першу чергу важкий апарат літакового типу Predator і Reaper, кожен з яких коштує десятки мільйонів доларів, то Україна пристосувала для війни безліч малих літальних апаратів вартістю всього кілька тисяч або навіть всього кілька сотень доларів.

Солдати і цивільні добровольці виготовляють їх в гаражних майстернях, експериментуючи і винаходячи нові конструкції з використанням 3D-друку.

"Дешевий дрон, що знищує набагато дорожчий БТР, - яскравий приклад асиметричної війни, використовуваної для подолання технологічної або чисельної переваги противника. І, незважаючи на потік західної зброї, українські сили як і раніше поступаються російським", - констатують автори статті.

Нагадаємо, в ніч на понеділок російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині та запустила більше 30 дронів у напрямку столиці.