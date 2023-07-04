Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Українські війська "поки що діяли у війні дуже чітко та добре організовано" – Шольц

04 липня 2023, 21:52
Українські війська
Фото: wikipedia
За словами Шольца, він ніколи не очікував, що у війні росії проти України "все зміниться за один день", але зазначив, що українські військові планували операції "дуже цілеспрямовано".

Українські захисники демонструють дуже чіткі та організовані дії у війні з російськими окупантами.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з румунським колегою Марчелем Чолаку, повідомляє CNN.

За словами Шольца, він ніколи не очікував, що у війні росії проти України "все зміниться за один день", але зазначив, що українські військові планували операції "дуже цілеспрямовано".

При цьому Чолаку розповів, що його країна очікувала на завершення війни після контрнаступу ЗСУ, але їй довелося взяти до уваги більш тривалий конфлікт.

Німецький канцлер також додав, що важливим моментом є "велика практична підтримка НАТО для України", яка буде продовжуватися.

"Німеччина створила умови для підтримки України навіть упродовж тривалого часу, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то й більшої кількості років, бо ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт", - додав глава німецького уряду.

Нагадаємо, в Британії охарактеризували нинішню стратегію контрнаступу ЗСУ.

війнаЗСУШольц

Останні матеріали

Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Політика
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2023, 16:48
ЗСУ зачистили території довкола
Cуспільство
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2023, 14:24
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється