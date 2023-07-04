Українські війська "поки що діяли у війні дуже чітко та добре організовано" – Шольц

За словами Шольца, він ніколи не очікував, що у війні росії проти України "все зміниться за один день", але зазначив, що українські військові планували операції "дуже цілеспрямовано".

Українські захисники демонструють дуже чіткі та організовані дії у війні з російськими окупантами.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з румунським колегою Марчелем Чолаку, повідомляє CNN.

За словами Шольца, він ніколи не очікував, що у війні росії проти України "все зміниться за один день", але зазначив, що українські військові планували операції "дуже цілеспрямовано".

При цьому Чолаку розповів, що його країна очікувала на завершення війни після контрнаступу ЗСУ, але їй довелося взяти до уваги більш тривалий конфлікт.

Німецький канцлер також додав, що важливим моментом є "велика практична підтримка НАТО для України", яка буде продовжуватися.

"Німеччина створила умови для підтримки України навіть упродовж тривалого часу, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то й більшої кількості років, бо ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт", - додав глава німецького уряду.

Нагадаємо, в Британії охарактеризували нинішню стратегію контрнаступу ЗСУ.