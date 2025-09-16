Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські захисники тримають оборону Покровська попри масований наступ рф – Forbes

16 вересня 2025, 15:10
Джерело t.me/pavlokyrylenko_donoda
Ефективне використання Україною безпілотних систем обмежило можливості росії щодо наступу.

Місто Покровськ на Донеччині перетворилося на фортецю, і українські захисники роблять усе можливе, щоб не допустити його падіння. Тим часом росія стягує сили, щоб зробити вирішальну спробу захопити місто.

Про це пише Forbes.

На початку вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що владімір путін заявив Дональду Трампу про намір захопити Донбас протягом "двох-трьох місяців, максимум чотирьох".

"росія сподівається, що взяття Покровська дасть можливість захопити іншу частину Донецької області. За словами українських військових, зараз росіяни націлені на "рішучий прорив" у Покровську, перекидаючи в цей район досвідчені підрозділи морської піхоти", - ідеться в статті.

У середині серпня російські війська невеликими диверсійними групами проникли крізь українську оборону на схід і північний схід від Добропілля, просунувшись приблизно на 10 кілометрів, але їм не вдалося закріпити свої успіхи.

Водночас українські війська зараз змикаються з російським Добропільським виступом у районі Покровська, використовуючи кліщі із заходу і півночі. У цьому утвореному котлі у російських військ практично не залишиться варіантів, окрім як здатися або бути знищеними, підкреслює видання.

"Агресивно наступаючи, не забезпечивши фланги, росія зрештою перерозтягнула свої позиції, зазнала важких втрат і не змогла закріпити багато з досягнутих успіхів", - каже Шон Піннер, колишній британський солдат, який воював у Маріуполі 2022 року.

Він зазначає, що навколо Покровська було побудовано безліч оборонних рубежів, зокрема в самому місті. Рельєф навколо Покровська також непростий: відкриті, зорані поля з невеликою кількістю природних укриттів, де дощ швидко перетворює землю на бруд.

"Такі умови не дають змоги швидко і чисто просуватися", - каже Піннер.

Як зазначає Дмитро Жлуктенко з 413-го окремого батальйону безпілотних систем, який воює в Покровську, тактика росіян на цьому напрямку не є незвичною - "безліч підрозділів, дуже інтенсивні бої, велика кількість особового складу. Але нічого кардинально не змінилося відтоді, як було два місяці тому".

При цьому ефективне використання Україною безпілотних систем обмежило можливості росії щодо наступу.

"Взяття такого міста, як Покровськ, - це не просто просування військ. Міські бої жорстокі й дорогі. Вони вимагають живої сили, техніки і готовності прийняти величезні втрати", - сказав Піннер.

Він додав, що росії буде складно продовжувати таку кампанію, не зазнаючи величезних втрат.

"Ось чому я не вірю, що Покровськ впаде цього року. Якщо це станеться, це станеться не швидко, і від міста майже нічого не залишиться".

війнаЗСУДонеччинапокровськ

