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Український досвід показав, що 60% дронів-камікадзе не досягають цілі – глава Міноборони Естонії

19 грудня 2023, 09:51
Український досвід показав, що 60% дронів-камікадзе не досягають цілі – глава Міноборони Естонії
Певкур наголосив, що його країна робить висновки з війни, яка триває сьогодні.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що війна росії проти України диктує нові правила та тренди в обороні, на які слід реагувати якнайшвидше.

Про це інформує ERR.

Він розповів, що Таллінн збільшив видатки на оборону цього року, а у 2024-му сума має ще раз суттєво збільшитися. 

"Український досвід показав, що приблизно 60% дронів-камікадзе не досягають поставленої цілі. Цього року було також проведено тендер на закупівлю засобів боротьби з дронами", – сказав Певкур.

Військова допомога Україні - окрема частина видатків Естонії на оборону, наголосив очільник відомства. Наступного року її збираються зберегти. 

"Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види – для розвідки та ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери у нас уже укладено", – заявив глава відомства.

 

війна в Україніросія окупантидрони-камікадзеЕстонія

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