Український досвід показав, що 60% дронів-камікадзе не досягають цілі – глава Міноборони Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що війна росії проти України диктує нові правила та тренди в обороні, на які слід реагувати якнайшвидше.
Про це інформує ERR.
Він розповів, що Таллінн збільшив видатки на оборону цього року, а у 2024-му сума має ще раз суттєво збільшитися.
"Український досвід показав, що приблизно 60% дронів-камікадзе не досягають поставленої цілі. Цього року було також проведено тендер на закупівлю засобів боротьби з дронами", – сказав Певкур.
Військова допомога Україні - окрема частина видатків Естонії на оборону, наголосив очільник відомства. Наступного року її збираються зберегти.
"Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види – для розвідки та ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери у нас уже укладено", – заявив глава відомства.