Український досвід показав, що 60% дронів-камікадзе не досягають цілі – глава Міноборони Естонії

Певкур наголосив, що його країна робить висновки з війни, яка триває сьогодні.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що війна росії проти України диктує нові правила та тренди в обороні, на які слід реагувати якнайшвидше.

Про це інформує ERR.

Він розповів, що Таллінн збільшив видатки на оборону цього року, а у 2024-му сума має ще раз суттєво збільшитися.

"Український досвід показав, що приблизно 60% дронів-камікадзе не досягають поставленої цілі. Цього року було також проведено тендер на закупівлю засобів боротьби з дронами", – сказав Певкур.

Військова допомога Україні - окрема частина видатків Естонії на оборону, наголосив очільник відомства. Наступного року її збираються зберегти.

"Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види – для розвідки та ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери у нас уже укладено", – заявив глава відомства.