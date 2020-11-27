Українці підтримують більшість карантинних обмежень, запроваджених урядом навесні 2020 року - опитування
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначено, що найбільше підтримують необхідність 14-денної ізоляції для осіб, які прибувають із-за кордону, а також заборону на проведення культурних, розважальних і спортивних масових заходів із кількістю учасників більше ніж десять осіб. Найменше населення підтримує заборону руху громадського та міжміського транспорту.
Так, згідно з оприлюдненими результатами загальнонаціонального опитування, 72% респондентів погодилися з необхідністю 14-денної ізоляції для осіб, що прибули з-за кордону або з непідконтрольних уряду України територій. Заборону на проведення культурних, розважальних і спортивних масових заходів за участі понад десяти осіб підтримали 63%, заборону на проведення релігійних зборів у культових спорудах - 60% респондентів. Крім того, більше ніж половина опитаних погодилася з необхідністю заборони на транспортне сполучення між країнами, а 57% підтримали вимогу самоізоляції для людей віком від 60 років. Заборону на роботу закладів громадського харчування підтримали 56%.
Водночас 68% респондентів виступили проти заборони руху громадського транспорту в населених пунктах (за - лише 27%). Проти заборони на транспортне сполучення між населеними пунктами виступили також 68% опитаних, за - 28%. Заборону на перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтримали 32% респондентів, заборону на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, спортивних і дитячих майданчиків - 36% (проти - 59% опитаних).
Зазначено, що карантинні обмеження більше підтримувала молодь від 18 до 29 років, ніж старші респонденти, і жінки, ніж чоловіки.
Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Опитування проводилося в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій. Загалом зібрано 2001 анкету. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%.
Дослідження проведене Центром прав людини ZMINA та Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.
Читайте також: Українці мають вкрай низьку обізнаність у питаннях податків — результати опитування
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики
- ВІДЕО У Google створили додаток, який дозволяє людям із порушенням зору бігати самостійно, а не з поводирем
- ФОТО Після 57 років роботи у джунглях Пуерто-Рико закривають космічний телескоп, що знайшов перші екзопланети
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт