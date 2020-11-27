Українці підтримують більшість карантинних обмежень, запроваджених урядом навесні 2020 року - опитування

Карантинні обмеження більше підтримувала молодь від 18 до 29 років, ніж старші респонденти, і жінки, ніж чоловіки.

Жителі України підтримують більшість карантинних обмежень, запроваджених Кабінетом Міністрів України навесні 2020 року у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром прав людини ZMINA та Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які було оприлюднено 27 листопада 2020 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначено, що найбільше підтримують необхідність 14-денної ізоляції для осіб, які прибувають із-за кордону, а також заборону на проведення культурних, розважальних і спортивних масових заходів із кількістю учасників більше ніж десять осіб. Найменше населення підтримує заборону руху громадського та міжміського транспорту.

Так, згідно з оприлюдненими результатами загальнонаціонального опитування, 72% респондентів погодилися з необхідністю 14-денної ізоляції для осіб, що прибули з-за кордону або з непідконтрольних уряду України територій. Заборону на проведення культурних, розважальних і спортивних масових заходів за участі понад десяти осіб підтримали 63%, заборону на проведення релігійних зборів у культових спорудах - 60% респондентів. Крім того, більше ніж половина опитаних погодилася з необхідністю заборони на транспортне сполучення між країнами, а 57% підтримали вимогу самоізоляції для людей віком від 60 років. Заборону на роботу закладів громадського харчування підтримали 56%.

Водночас 68% респондентів виступили проти заборони руху громадського транспорту в населених пунктах (за - лише 27%). Проти заборони на транспортне сполучення між населеними пунктами виступили також 68% опитаних, за - 28%. Заборону на перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтримали 32% респондентів, заборону на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, спортивних і дитячих майданчиків - 36% (проти - 59% опитаних).

Зазначено, що карантинні обмеження більше підтримувала молодь від 18 до 29 років, ніж старші респонденти, і жінки, ніж чоловіки.

Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Опитування проводилося в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій. Загалом зібрано 2001 анкету. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%.

Дослідження проведене Центром прав людини ZMINA та Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту "Права людини для України", який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

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