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Українцям на окупованих територіях порадили брати паспорти рф або евакуюватися

01 травня 2023, 09:45
Українцям на окупованих територіях порадили брати паспорти рф або евакуюватися
Омбудсмен Лубінець
Українська влада сприйматиме це як вимушений крок.

Українцям на окупованих територіях рекомендується не відмовлятися від російського паспорта задля збереження власного життя і виживання.  

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За словами омбудсмена, указ лідера країни-агресора рф владіміра путіна про депортацію українців без російського громадянства  із тимчасово окупованих територій спрямований на те, щоб узаконити примусову паспортизацію та поставити в цьому процесі крапку.

Лубінець припускає, що українців, які відмовляться від російських паспортів, заарештують. Це буде окрема категорія цивільних заручників, яких росія утримуватиме в полоні на своїй території чи тимчасово окупованій частині України.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію або виїхати звідтив в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", – зазначив Лубінець.

Він додав, що наразі розробляється законопроект, який дозволить українцям потім відмовитися від російського паспорта.

Лубінець наголосив, що рф скоює воєнний злочин, але Україна не визнає громадянство росії як елемент вчинення злочину українцями.

"І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити", - зазначив омбудсмен.

 

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