Умєров і Сирський поспілкувалися із главою Пентагону Остіном

Зокрема, йшлося про постачання боєприпасів.

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським провели телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій.

"Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгостроковим плануванням в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн", – розповів Міністр оборони України.

Також Рустем Умєров висловив подяку Ллойду Остіну за його лідерство.