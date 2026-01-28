Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд “деескалює ситуацію” у Міннесоті після вбивства Претті – Трамп

28 січня 2026, 12:10
Уряд “деескалює ситуацію” у Міннесоті після вбивства Претті – Трамп
Американський президент зазначив: "Він не повинен був носити зброю".
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація “збирається трохи деескалювати” ситуацію в Міннесоті після другого випадку смертельного вогнепального поранення громадянина США федеральними імміграційними офіцерами.
 
Про це повідомляє BBC.
 
На початку січня імміграційний офіцер застрелив Рене Гуд, а минулими вихідними після зупинки агентами прикордонної служби загинув медбрат Алекс Претті.
 
Підсумок: це було жахливо. Обидва випадки були жахливими”, – сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
 
Смерть Претті знову розпалила місцеві протести та громадський резонанс у всій країні та призвела до критики з боку законодавців обох партій. Заяви Трампа є ознакою того, що його адміністрація послаблює операції в Міннесоті.
 
На запитання журналістів, чи погоджується він з характеристикою Претті як “внутрішнього терориста”, Трамп відповів: “Я такого не чув”. Потім Трамп додав: “Він не повинен був носити зброю”.

 

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем невдовзі після стрілянини заявила, що Претті “був там не для мирного протесту, а для вчинення насильства”, і звинуватила його у “внутрішньому тероризмі”.Департамент внутрішньої безпеки (DHS) також стверджує, що агенти відкрили вогонь з метою самооборони після того, як Претті чинив опір під час спроби його обеззброїти. За словами Ноем, Претті застрелили, тому що він “розмахував” пістолетом під час конфронтації. Однак очевидці та місцеві чиновники заперечили цю версію, заявивши, що у нього в руці був телефон, а не зброя. Влада зазначає, що пістолет був легально зареєстрований, а в Претті вистрілили вже після того, як зброю вилучили.

 
Попередній звіт Митної та прикордонної служби також суперечить початковій версії DHS про події. У ньому йдеться, що вогонь по Претті відкрили двоє агентів.
