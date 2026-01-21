Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд Гренландії закликає до підготовки на випадок військового вторгнення

21 січня 2026, 12:08
Уряд Гренландії закликає до підготовки на випадок військового вторгнення
Фото: CNN
Влада та населення острова повинні бути готові до малоймовірного, але можливого конфлікту на тлі напруженої риторики Трампа.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення та влада арктичного острова повинні почати підготовку до можливого військового вторгнення, навіть якщо такий сценарій залишається малоймовірним.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Заява Нільсена прозвучала на тлі загострення риторики президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. 

"Військовий конфлікт малоймовірний, але його не можна виключати", - зазначив прем’єр на пресконференції в столиці острова, Нууку.

Уряд Гренландії створить робочу групу з представників усіх ключових місцевих органів влади, щоб допомогти людям підготуватися до будь-яких порушень повсякденного життя. Серед заходів - рекомендація зберігати в будинках запас продуктів на п’ять днів.

Міністр фінансів Гренландії та колишній лідер острова Мюте Б. Егеде додав, що територія перебуває під «великим тиском» і влада має бути готовою до будь-яких сценаріїв.

Раніше Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Зазначимо, що раніше Трамп заявив, що слабкість Британії є підставою для контролю США над Гренландією

 
