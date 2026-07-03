Уряд Молдови пішов у відставку

Ймовірно, через останні корупційні скандали.

Прем'єр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив, що йде з посади. Так, у відставку пішов увесь уряд.

Про своє рішення Мунтяну написав у соцмережах.

"Я прийняв пропозицію обійняти посаду прем’єр-міністра з великою відповідальністю та твердим переконанням, що зможу сприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свої обов’язки відповідно до своїх принципів і переконань, я вирішив піти", – написав він.

Александру Мунтяну додав, що й надалі "служитиме своїй країні з будь-якої позиції, незалежно від того, де я житиму чи які обов’язки виконуватиму – чи то в державному, чи то в приватному секторі". Причину свого рішення він не назвав. Як пише "Європейська правда", ймовірно, це пов’язано з корупційними скандалами в Молдові останніми днями. Зокрема, з’ясувалося, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. А 2 липня за підозрою в хабарництві затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства.