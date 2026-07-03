Уряд Молдови пішов у відставку
03 липня 2026, 12:08
Фото: ria.ru
Ймовірно, через останні корупційні скандали.
Прем'єр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив, що йде з посади. Так, у відставку пішов увесь уряд.
Про своє рішення Мунтяну написав у соцмережах.
"Я прийняв пропозицію обійняти посаду прем’єр-міністра з великою відповідальністю та твердим переконанням, що зможу сприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свої обов’язки відповідно до своїх принципів і переконань, я вирішив піти", – написав він.
Александру Мунтяну додав, що й надалі "служитиме своїй країні з будь-якої позиції, незалежно від того, де я житиму чи які обов’язки виконуватиму – чи то в державному, чи то в приватному секторі". Причину свого рішення він не назвав. Як пише "Європейська правда", ймовірно, це пов’язано з корупційними скандалами в Молдові останніми днями. Зокрема, з’ясувалося, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. А 2 липня за підозрою в хабарництві затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства.
NewsMaker пише, що в Молдові відставка прем’єр-міністра автоматично тягне за собою відставку всього уряду. Міністрам не потрібно окремо подавати заяви про відставку.
Кабінет, що пішов у відставку, продовжує тимчасово виконувати обов’язки та займатися поточним управлінням державними справами до складання присяги новим урядом. Водночас він уже не має повноцінного політичного мандата. Конституційний суд встановив, що на формування нового уряду відводиться не більш як три місяці. У разі відставки прем’єр-міністра цей термін відраховують із моменту офіційного повідомлення про відставку.