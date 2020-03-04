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Уряд значно погіршив економічний прогноз на 2020 рік через коронавірус: головні цифри

Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами
Кабінет міністрів України затвердив оновлені показники розвитку економіки на 2020 рік, які свідчать про економічну кризу.
Уряд значно погіршив економічний прогноз на 2020 рік через коронавірус: головні цифри Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами, до яких довелося вдатися для того, аби зупинити поширення захворювання, передає "Громадське".

Зокрема, уряд прогнозує:

  • Падіння ВВП — 4,8% (проти падіння на 3,9%, яке озвучувалося напередодні);
  • Інфляція — 11,6% (проти 8,7%, які прогнозували напередодні);
  • Падіння середньої зарплати — 4,5% до 10,7 тисячі гривень на місяць (проти падіння на 0,3%, про яке повідомлялося напередодні);
  • Безробіття — 9,4%;
  • Падіння експорту — 5,5%
  • Падіння імпорту — 10%.

Напередодні уряд пропонував змінити бюджет на 2020 рік, адже показники у чинному бюджеті закладалися, враховуючи іншу ситуацію в економіці. Зокрема, через це в Україні не виконуються плани з надходжень коштів.

Нагадаємо, що Закон про лікування коронавірусу опублікували.

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03 04 2020 14:00
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