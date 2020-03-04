Уряд значно погіршив економічний прогноз на 2020 рік через коронавірус: головні цифри

Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами

Кабінет міністрів України затвердив оновлені показники розвитку економіки на 2020 рік, які свідчать про економічну кризу.

Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами, до яких довелося вдатися для того, аби зупинити поширення захворювання, передає "Громадське".

Зокрема, уряд прогнозує:

Падіння ВВП — 4,8% (проти падіння на 3,9% , яке озвучувалося напередодні);

(проти падіння на , яке озвучувалося напередодні); Інфляція — 11,6% (проти 8,7% , які прогнозували напередодні);

(проти , які прогнозували напередодні); Падіння середньої зарплати — 4,5% до 10,7 тисячі гривень на місяць (проти падіння на 0,3% , про яке повідомлялося напередодні);

до 10,7 тисячі гривень на місяць (проти падіння на , про яке повідомлялося напередодні); Безробіття — 9,4% ;

; Падіння експорту — 5,5%

Падіння імпорту — 10%.

Напередодні уряд пропонував змінити бюджет на 2020 рік, адже показники у чинному бюджеті закладалися, враховуючи іншу ситуацію в економіці. Зокрема, через це в Україні не виконуються плани з надходжень коштів.

Нагадаємо, що Закон про лікування коронавірусу опублікували.