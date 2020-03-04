ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів України затвердив оновлені показники розвитку економіки на 2020 рік, які свідчать про економічну кризу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд значно погіршив економічний прогноз на 2020 рік через коронавірус: головні цифри
Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами
Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну
Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами, до яких довелося вдатися для того, аби зупинити поширення захворювання, передає "Громадське".
Зокрема, уряд прогнозує:
- Падіння ВВП — 4,8% (проти падіння на 3,9%, яке озвучувалося напередодні);
- Інфляція — 11,6% (проти 8,7%, які прогнозували напередодні);
- Падіння середньої зарплати — 4,5% до 10,7 тисячі гривень на місяць (проти падіння на 0,3%, про яке повідомлялося напередодні);
- Безробіття — 9,4%;
- Падіння експорту — 5,5%
- Падіння імпорту — 10%.
Напередодні уряд пропонував змінити бюджет на 2020 рік, адже показники у чинному бюджеті закладалися, враховуючи іншу ситуацію в економіці. Зокрема, через це в Україні не виконуються плани з надходжень коштів.
Нагадаємо, що Закон про лікування коронавірусу опублікували.
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