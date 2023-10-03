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Усі три основні українські порти в Чорному морі відновили роботу – Bloomberg

03 жовтня 2023, 20:23
Усі три основні українські порти в Чорному морі відновили роботу – Bloomberg
Фото: Укрінформ
За даними журналістів, смілива ставка України на створення власного торгового коридору в Чорному морі виправдовується.

Усі три українські порти в Чорному морі відновили приймання суден для експорту зернових, попри погрози з боку рф обстрілювати судна, що курсують у їхньому напрямку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Перші 10 кораблів уже пройшли коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови рф від продовження зернової ініціативи.

Повідомляється, що і світові страхові компанії відновлюють покриття страхових ризиків.

Прохід кораблів свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торгового коридору виправдовується, зазначають журналісти.

За даними авторів публікації, домовленості про безпечний маршрут передбачають, що всі судна, які прямують в Україну, перевіряються в Стамбулі. І везуть тільки сільськогосподарські товари.

російські ЗМІ пишуть, що відновлення коридору, головним чином, стало можливим завдяки нейтралізації Чорноморського флоту рф, по якому ЗСУ завдають ударів після відмови путіна від продовження домовленостей.

"По суті, флот зараз заблокований у Севастополі, і це убезпечило маршрут на північному заході Чорного моря, уздовж узбережжя Румунії та Болгарії", — наголошується в публікації.

Водночас страховий брокер Miller, технологічна компанія Clearwater Dynamics та уряд України заявили, що спільними зусиллями намагаються продовжити відновити страхове покриття для зерновозів у Чорному морі.

Технології Clearwater Dynamics в режимі 24/7 відстежують всі кораблі в українських портах і на шляху до них, поки не вийдуть із зони підвищеного ризику.

Ба більше, новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж узбережжя Румунії та Болгарії, тобто країн НАТО.

Колишній зерновий коридор ішов прямо до Стамбула, де комісія з представників ООН, Туреччини та рф оглядали українське зерно.

Чорне морепортивідновленнявійна в Україніросія окупанти

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