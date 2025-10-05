В аеропорту Мюнхена встановили лазери для захисту від дронів – Bild

В аеропорту Мюнхена місцева поліція розгорнула лазерну установку на злітно-посадковій смузі для захисту від безпілотників.

Таке обладнання дасть змогу визначати відстань до дронів і збивати їх.

Оперативне командування Бундесверу підтвердило, що його підрозділи беруть участь у кампанії по боротьбі з дронами і сприяють Міністерству внутрішніх справ Баварії. За даними BILD, дрони, помічені біля аеропорту, були військовими.

Водночас розслідування про те, хто запускає ці дрони, веде Центральне управління з боротьби з тероризмом і екстремізмом.

Також повідомляється, що в аеропорту підготовлено надувні матраци і 3000 розкладачок, щоб у разі затримок або скасувань рейсів забезпечити пасажирів мінімальними зручностями.

За останні дві ночі через загрозу дронів в аеропорту застрягли 10 000 пасажирів, а тільки в ніч із п'ятниці на суботу довелося скасувати 81 рейс.