В аеропорту Мюнхена встановили лазери для захисту від дронів – Bild

05 жовтня 2025, 16:18
В аеропорту Мюнхена місцева поліція розгорнула лазерну установку на злітно-посадковій смузі для захисту від безпілотників.
 
Про це пише Bild.
 
Таке обладнання дасть змогу визначати відстань до дронів і збивати їх.
 
Оперативне командування Бундесверу підтвердило, що його підрозділи беруть участь у кампанії по боротьбі з дронами і сприяють Міністерству внутрішніх справ Баварії. За даними BILD, дрони, помічені біля аеропорту, були військовими.
 
Водночас розслідування про те, хто запускає ці дрони, веде Центральне управління з боротьби з тероризмом і екстремізмом.
 
Також повідомляється, що в аеропорту підготовлено надувні матраци і 3000 розкладачок, щоб у разі затримок або скасувань рейсів забезпечити пасажирів мінімальними зручностями.
 
За останні дві ночі через загрозу дронів в аеропорту застрягли 10 000 пасажирів, а тільки в ніч із п'ятниці на суботу довелося скасувати 81 рейс.

 

війна в Україніросія окупантиНімеччина

