В Албанії застрелили суддю після засідання
07 жовтня 2025, 09:09
з вільних джерел
Підозрюваний у вбивстві здався поліції
В апеляційному суді в албанській столиці Тирані вистрілили в суддю.
Про це повідомила поліція Албанії.
Як інформує RTSH, підозрюваний у вбивстві судді Астріта Калаї Елвіс Шкембі був стороною в судовому процесі щодо земельного питання, яке розглядав Калая.
Поліція стверджує, що Шкембі після завершення засідання відкрив вогонь у коридорі суду. Калая помер під час транспортування до лікарні.
Окрім того, поранення дістали двоє інших учасників процесу – батько й син. Їхньому життю нічого не загрожує, ідеться в матеріалі.
Шкембі затримали на місці, він визнав провину. Поліція вилучила його пістолет.
За словами колег, Калая мав бездоганну репутацію і протягом 12 років роботи в апеляційному суді йому не надходило погроз.