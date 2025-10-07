Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Албанії застрелили суддю після засідання

07 жовтня 2025, 09:09
В Албанії застрелили суддю після засідання
з вільних джерел
Підозрюваний у вбивстві здався поліції
В апеляційному суді в албанській столиці Тирані вистрілили в суддю.
 
Про це повідомила поліція Албанії.
 
Як інформує RTSH, підозрюваний у вбивстві судді Астріта Калаї Елвіс Шкембі був стороною в судовому процесі щодо земельного питання, яке розглядав Калая.
 
Поліція стверджує, що Шкембі після завершення засідання відкрив вогонь у коридорі суду. Калая помер під час транспортування до лікарні.
 
Окрім того, поранення дістали двоє інших учасників процесу – батько й син. Їхньому життю нічого не загрожує, ідеться в матеріалі.
 
Шкембі затримали на місці, він визнав провину. Поліція вилучила його пістолет.
 
За словами колег, Калая мав бездоганну репутацію і протягом 12 років роботи в апеляційному суді йому не надходило погроз.

 

