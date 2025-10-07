В Албанії застрелили суддю після засідання

В апеляційному суді в албанській столиці Тирані вистрілили в суддю.

Поліція стверджує, що Шкембі після завершення засідання відкрив вогонь у коридорі суду. Калая помер під час транспортування до лікарні.

Окрім того, поранення дістали двоє інших учасників процесу – батько й син. Їхньому життю нічого не загрожує, ідеться в матеріалі.

Шкембі затримали на місці, він визнав провину. Поліція вилучила його пістолет.

За словами колег, Калая мав бездоганну репутацію і протягом 12 років роботи в апеляційному суді йому не надходило погроз.