В Австралії виявили новий вид багатоніжки з рекордною кількістю лап
Дослідження опублікували в журналі Scientific Reports, повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.
Новий вид знайшли на глибині до 60 метрів під землею. Дослідники назвали його Eumillipes persephone, на честь грецької богині підземного світу Персефони.
Багатоніжка має довге ниткоподібне тіло, що складається з 330 сегментів, коротких ніг та конусоподібної голови. Як і інші тварини, що живуть у постійній темряві, вона сліпа і бліда.
Дослідниця Хуаніта Родрігес припускає, що новий вид змінив свою довжину в процесі еволюції для зручності пересування під землею, оскільки чим більша довжина, тим більше сил рухатися.
За словами науковиці, понад 300 сегментів тіла багатоніжки також додають їй сили для пересування в кам’янистій місцевості та невеликих щілинах. Для порівняння, поширена в Австралії португальська багатоніжка має лише приблизно 25 сегментів.
Загалом команда знайшла вісім багатоніжок Eumillipes persephone у трьох свердловинах на глибині від 15 до 60 метрів. Родрігес каже, що було дивно знайти новий вид так далеко під землею. Каже, що більшість багатоніжок живуть на поверхні й харчуються органічними речовинами, наприклад, листям.
Крім того, багатоніжки Eumillipes persephone побили попередній рекорд виду Illacme plenipes з Каліфорнії за кількістю лап. У нового виду їх 1306, а в Illacme plenipes - 750. Генетичний аналіз показав, хоч ці два види схожі ззовні, вони лише далекі родичі.
Загалом в Австралії відомо про понад 2 тисячі видів багатоніжок, проте вчені вважають, що справжня кількість може досягати 4 тисяч.
Читайте також: У Сибіру знайшли добре збережене тіло печерного левеняти віком 28 тисяч років
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Схожий на хижу: китайський місяцехід зробив фото невідомого об’єкта
- ВІДЕО Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021
- ФОТО У львівському храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"