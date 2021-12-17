В Австралії виявили новий вид багатоніжки з рекордною кількістю лап

Новий вид знайшли на глибині до 60 метрів під землею

У штаті Західна Австралія група дослідників виявила новий вид багатоніжок із 1306 лапами і 330 сегментами тіла.

Дослідження опублікували в журналі Scientific Reports, повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.

Новий вид знайшли на глибині до 60 метрів під землею. Дослідники назвали його Eumillipes persephone, на честь грецької богині підземного світу Персефони.

Багатоніжка має довге ниткоподібне тіло, що складається з 330 сегментів, коротких ніг та конусоподібної голови. Як і інші тварини, що живуть у постійній темряві, вона сліпа і бліда.

Дослідниця Хуаніта Родрігес припускає, що новий вид змінив свою довжину в процесі еволюції для зручності пересування під землею, оскільки чим більша довжина, тим більше сил рухатися.

За словами науковиці, понад 300 сегментів тіла багатоніжки також додають їй сили для пересування в кам’янистій місцевості та невеликих щілинах. Для порівняння, поширена в Австралії португальська багатоніжка має лише приблизно 25 сегментів.

Загалом команда знайшла вісім багатоніжок Eumillipes persephone у трьох свердловинах на глибині від 15 до 60 метрів. Родрігес каже, що було дивно знайти новий вид так далеко під землею. Каже, що більшість багатоніжок живуть на поверхні й харчуються органічними речовинами, наприклад, листям.

Крім того, багатоніжки Eumillipes persephone побили попередній рекорд виду Illacme plenipes з Каліфорнії за кількістю лап. У нового виду їх 1306, а в Illacme plenipes - 750. Генетичний аналіз показав, хоч ці два види схожі ззовні, вони лише далекі родичі.

Загалом в Австралії відомо про понад 2 тисячі видів багатоніжок, проте вчені вважають, що справжня кількість може досягати 4 тисяч.

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