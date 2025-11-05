В Естонії заарештували учасника кремлівської кампанії впливу

Департамент поліції безпеки Естонії затримав блогера, який, за версією слідства, був залучений до російських інформаційних операцій і поширював контент підсанкційних медіа.

Департамент поліції безпеки Естонії (КаПо) затримав прокремлівського блогера Олега Бесєдіна. Його підозрюють у ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, а також у порушенні міжнародних санкцій.

Про це повідомила Державна прокуратура Естонії, передає Postimeees.

За даними слідства, щонайменше з 2022 року Бесєдін у співпраці з особами, що діють в інтересах російських спецслужб, брав участь в інформаційних операціях Кремля, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Естонії.

"На загрози безпеці, пов'язані з діяльністю Бесєдіна, ми звертали увагу і раніше у наших щорічних звітах та публічних виступах. Нині є підстави підозрювати його у вчиненні державного злочину", - заявив заступник генерального директора КаПо Тааві Нарітс.

Слідство також вважає, що Бесєдін неодноразово поширював контент російських медіа, які перебувають під санкціями ЄС, що розцінюється як порушення європейських санкційних обмежень.

"Через інформаційний вплив, у якому, згідно з підозрою, брав участь Бесєдін, робилися спроби створити умови для втручання росії у внутрішні справи Естонії", - додав він.

Провідний державний прокурор Тааві Перн підкреслив, що в Естонії кримінально карається навіть ненасильницька діяльність, якщо вона спрямована проти незалежності, суверенітету або територіальної цілісності держави.

Про затримання блогера, відомого як адміністратора прокремлівської групи "Талліннці", першим повідомив увечері 4 листопада колишній член правління партії Koos Олег Іванов.