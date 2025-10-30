Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Естонії запевнили, що війська США залишаться в країні

30 жовтня 2025, 12:55
В Естонії запевнили, що війська США залишаться в країні
Фото: zn.ua
Присутність США в Естонії залишається ключовим елементом стримування рф.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур запевнив, що американські війська не залишать Естонію, попри повідомлення про скорочення чисельності контингенту США в Румунії. 

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Певкур зазначив, що США підтвердили: чисельність їхніх сил у країні залишатиметься незмінною. 

"Що стосується військ у Естонії, для нас це позитивне рішення – США повідомили, що наша співпраця продовжиться у колишньому обсязі. Ми готові зміцнювати цю співпрацю", – заявив міністр.

Він додав, що присутність американських військ має стратегічне значення для стримування агресії росії. 

"США чітко розуміють, наскільки важлива їхня присутність тут. Це не лише дипломатичний сигнал, а й конкретний крок для забезпечення безпеки та стабільності", – підкреслив Певкур.

Днями ми писали, що США відкликають сотні військових з Європи

 

ЕстоніявійськаСША

