США відкликають сотні військових з Європи
29 жовтня 2025, 12:30
Фото: Петро Порошенко / facebook.com
З Румунії планують вивести 800 американських військових, а з Болгарії, Угорщини та Словаччини — частину сил.
Сполучені Штати планують скоротити свої військові контингенти одразу у кількох країнах Східної Європи — зокрема в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині.
Про це повідомляє румунський портал G4Media із посиланням на джерела в урядових структурах.
За даними джерел, 27 жовтня через офіційні канали НАТО було оголошено про рішення відкликати близько 800 військових з Румунії. Це рішення ухвалене Білим домом і вже набуло чинності, хоча формально Конгрес США ще може його переглянути.
Американські військові нині дислокуються на базах ім. Михаїла Когелнічану, у Девеселу та Кимпіа-Турзій. Наразі невідомо, з якої саме бази розпочнеться скорочення. Загалом у Румунії перебуває приблизно 1000 американських військовослужбовців.
Джерела видання наголошують, що рішення Вашингтона не має стосунку до внутрішньополітичної ситуації в Румунії, зокрема до нещодавнього скасування результатів президентських виборів, на яких переміг ультраправий кандидат. Американських військових також планують виводити з Угорщини, що свідчить про ширший стратегічний перегляд.
Румунське видання зазначає, що скорочення торкнеться ще трьох країн — Болгарії, Угорщини та Словаччини, однак точні терміни, масштаби та логістичні деталі операції поки не розголошуються.