США відкликають сотні військових з Європи

З Румунії планують вивести 800 американських військових, а з Болгарії, Угорщини та Словаччини — частину сил.

Сполучені Штати планують скоротити свої військові контингенти одразу у кількох країнах Східної Європи — зокрема в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині.

Про це повідомляє румунський портал G4Media із посиланням на джерела в урядових структурах.

За даними джерел, 27 жовтня через офіційні канали НАТО було оголошено про рішення відкликати близько 800 військових з Румунії. Це рішення ухвалене Білим домом і вже набуло чинності, хоча формально Конгрес США ще може його переглянути.

Американські військові нині дислокуються на базах ім. Михаїла Когелнічану, у Девеселу та Кимпіа-Турзій. Наразі невідомо, з якої саме бази розпочнеться скорочення. Загалом у Румунії перебуває приблизно 1000 американських військовослужбовців.