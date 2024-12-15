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В Генштабі заявили, що знищені важливі російські цілі

15 грудня 2024, 10:33
В Генштабі заявили, що знищені важливі російські цілі
Останніми днями багато пишуть про атаки на рф.

Збройні сили України за добу спалили 44 одиниці ворожої бронетехніки, а ще засоби ППО і РСЗВ, російська армія втратила 1280 військовослужбовців. 

Про це Генштаб ЗСУ повідомив на Facebook-сторінці.

В штабі додали, що від початку повномасштабної війни проти українського народу загальні втрати росії склали 762 440 вбитими і пораненими.

Крім того, є й інші втрати армії рф:

особового складу 762440 (+1280) осіб, танків ‒ 9551 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 19707 (+32) од, артилерійських систем – 21128 (+26) од, РСЗВ – 1256 (+3) од, а також засоби ППО ‒ 1025 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20356 (+127), крилаті ракети ‒ 2943 (+2), а ще автомобільної техніки та автоцистерн – 31398 (+181) од і спецтехніки 3648 (+4).

Зранку ми також повідомляємо, що вночі у російському Сочі лунали вибухи.

 

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