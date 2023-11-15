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В Греції затримали підозрюваного в розкраданні Міноборони України на мільйони гривень – ОП

15 листопада 2023, 16:58
В Греції затримали підозрюваного в розкраданні Міноборони України на мільйони гривень – ОП
Фото: europebycamper.com
В Афінах затримали українця, якого підозрюють в розкраданні коштів Міноборони в розмірі 43 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента. 

За даними слідства, затримання відбулося 13 листопада в Афінах.

"Підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату за договорами, укладеними з Міноборони України на закупівлю товарів військового призначення", - написано на сайті. 

Кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг. 

Це сталося в період з 2 березня по 10 травня минулого року, коли підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

12 липня минулого року фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем і розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

6 листопада цього року прокурори Офісу генерального прокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання і тимчасовий арешт підозрюваного.

Крім того, в рамках співпраці з Інтерполом був відправлений запит на публікацію червоного оповіщення.

В результаті підозрюваного затримали та рішенням Апеляційного суду Афін щодо нього застосовано тимчасовий арешт.

Наразі готують необхідні документи для направлення запиту про видачу громадянина українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ми також писали, що польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів.

 

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