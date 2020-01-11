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В Індії шахраї просили $200 тисяч за «лампу Аладдіна». Але покупець засумнівався у її чарівності та здав

Під час одного з ритуалів «перед ним справді з'явився Аладдін»
Лікар з індійського штату Уттар-Прадеш розповів поліції, що двоє чоловіків змусили його заплатити за «чарівну лампу Аладдіна» 41 тисячу доларів. Це лише перша частина, яку мав заплатити покупець, але він вчасно засумнівався у дієвості лампи.
В Індії шахраї просили $200 тисяч за «лампу Аладдіна». Але покупець засумнівався у її чарівності та здав Аладін

Про це повідомляє BBC.

Лікар розповів, що познайомився з шахраями, коли лікував пацієнтку. Двоє чоловіків представилися синами хворої. За словами лікаря, вони розповідали йому про «бабу» (божественна людина), яка відвідувала їхній дім.

"Вони почали промивати мені мізки та просили зустрітися з бабою", - сказав він телеканалу NDTV. Також зловмисники переконували, що «чарівна лампа» принесе багатство, щастя та здоров'я.

Лікар навіть заявив, що під час одного з ритуалів «перед ним справді з'явився Аладдін», лише пізніше чоловік зрозумів, що це був перевдягнутий один із шахраїв.

Двоє чоловіків просили за чарівну лампу 201 тисячу доларів, але погодилися на те, що перший внесок може бути 41 тисяча. Після того, як лікар заплатив першу суму, він засумнівався у чарівності лампи та звернувся до поліції.

Правоохоронцям вдалося затримати двох чоловіків та "лампу Аладдіна" - тепер вона стоїть у місцевому відділку. У поліції вважають, що до злочину причетна й жінка, яку лікував потерпілий, але її затримати не вдалося.

 

 
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01 11 2020 11:26
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