В Ірані вибори: участь взяло менше половини тих, хто має право голосу

Порядка 25 млн громадян Ірану взяли участь у виборах до парламенту країни і Ради експертів.

Вони відбулися в п'ятницю і явка становила приблизно 40%, наводить у суботу агентство "Таснім" попередні неофіційні дані, пише інформагентство Інтерфакс.

Голосування тривало 14 годин.

МВС двічі продовжувало час до завершення голосування і в країні працювало близько 60 тис. виборчих дільниць.

В Ірані правом голосу могли скористатися 61 млн іранців, із них 3,5 млн могли проголосувати вперше.

Підрахунок голосів ще триває.

До участі в парламентських виборах допустили рекордну кількість кандидатів - понад 15,2 тис. осіб, що становило майже 75% від загальної кількості претендентів, які спочатку зареєструвалися. Близько 1,7 тис. допущених до виборів кандидатів - жінки.