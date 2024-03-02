Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані вибори: участь взяло менше половини тих, хто має право голосу

02 березня 2024, 14:03
В Ірані вибори: участь взяло менше половини тих, хто має право голосу
Фото: mno.hu
Порядка 25 млн громадян Ірану взяли участь у виборах до парламенту країни і Ради експертів.

Вони відбулися в п'ятницю і явка становила приблизно 40%, наводить у суботу агентство "Таснім" попередні неофіційні дані, пише інформагентство Інтерфакс

Голосування тривало 14 годин. 

МВС двічі продовжувало час до завершення голосування і в країні працювало близько 60 тис. виборчих дільниць.

В Ірані правом голосу могли скористатися 61 млн іранців, із них 3,5 млн могли проголосувати вперше.

Підрахунок голосів ще триває.

До участі в парламентських виборах допустили рекордну кількість кандидатів - понад 15,2 тис. осіб, що становило майже 75% від загальної кількості претендентів, які спочатку зареєструвалися. Близько 1,7 тис. допущених до виборів кандидатів - жінки.

Згідно з Конституцією Ірану, п'ять місць у 290-місцевому парламенті мають відійти представникам релігійних меншин.

Кожен кандидат, допущений до участі у виборах, мав пройти процедуру затвердження в Раді доцільності - 12-місцевому дорадчому органі при аятоллі Хаменеї.

Перше засідання нового складу парламенту відбудеться наприкінці травня.

 

 

вибориІран

Останні матеріали

Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Політика
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 01 березня 2024, 15:17
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Cуспільство
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 01 березня 2024, 11:58
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Політика
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 01 березня 2024, 08:18
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Політика
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 15:37
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 12:04
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Політика
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 08:11
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється