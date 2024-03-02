В Ірані вибори: участь взяло менше половини тих, хто має право голосу
Вони відбулися в п'ятницю і явка становила приблизно 40%, наводить у суботу агентство "Таснім" попередні неофіційні дані, пише інформагентство Інтерфакс.
Голосування тривало 14 годин.
МВС двічі продовжувало час до завершення голосування і в країні працювало близько 60 тис. виборчих дільниць.
В Ірані правом голосу могли скористатися 61 млн іранців, із них 3,5 млн могли проголосувати вперше.
Підрахунок голосів ще триває.
До участі в парламентських виборах допустили рекордну кількість кандидатів - понад 15,2 тис. осіб, що становило майже 75% від загальної кількості претендентів, які спочатку зареєструвалися. Близько 1,7 тис. допущених до виборів кандидатів - жінки.
Згідно з Конституцією Ірану, п'ять місць у 290-місцевому парламенті мають відійти представникам релігійних меншин.
Кожен кандидат, допущений до участі у виборах, мав пройти процедуру затвердження в Раді доцільності - 12-місцевому дорадчому органі при аятоллі Хаменеї.
Перше засідання нового складу парламенту відбудеться наприкінці травня.