ПОЛІТИКА

В Ірландії нова президентка — Кетрін Конноллі впевнено перемагає на виборах

25 жовтня 2025, 20:59
В Ірландії нова президентка — Кетрін Конноллі впевнено перемагає на виборах
Фото: travelchannel.com
Нагадаємо, голосування відбулося у п’ятницю 24 жовтня.

На виборах президента Ірландії за результатами часткового підрахунку голосів перемагає ліва незалежна кандидатка Кетрін Конноллі – її вже почали вітати з перемогою.

Про це повідомляє The Irish Times.

За обробленими результатами голосування з половини виборчих округів, 68-річна Кетрін Конноллі лідирує з 63% голосів. Цей поки проміжний результат називають навіть кращим за найбільш оптимістичні прогнози. 

Її суперниця, колишня міністерка уряду Гізер Гамфріс наразі має 29%, а кандидат Джим Гевін, який де-факто вийшов з перегонів перед виборами, має 7,5%.

Також підрахунки свідчать, що вибори можуть позначитися історичним рекордом зіпсованих бюлетенів – серед оброблених їх наразі 13,2%. 

Тішек (прем’єр-міністр) Міхол Мартін вже привітав Коннолі з перемогою. 

"Хочу привітати Кетрін Коннолі з її майбутньою впевненою перемогою на виборах. Вже зрозуміло, що вона буде наступним президентом Ірландії… Вона отримала явний мандат на те, щоби представляти народ Ірландії як президентка у наступні 7 років", – зазначив Міхол Мартін. 

Останні передвиборчі опитування давали Конноллі значну перевагу в перегонах за місце її попередника Майкла Гіггінса, який пробув на посаді два семирічні терміни.

Нагадаємо, голосування відбулося у п’ятницю 24 жовтня. 

Конноллі називають однією з провідних пропалестинських політиків у парламенті Ірландії. Вона сформувала коаліцію, що об’єднала більшість опозиційних партій, включно з найбільшою з них – Sinn Fein, яка вирішила не висувати власного кандидата.

Президентська посада в Ірландії є в основному церемоніальною, але можливу перемогу Коннолі характеризували у ЗМІ як приниження для правоцентристського уряду. 

Хоча президент не має повноважень формувати закони чи політику, колишні президенти висловлювали свою думку з важливих питань. Гіггінс, зокрема, висловлювався щодо війни в Газі та витрат держав НАТО.

вибориірландія

