Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорський парламент ухвалив закон, який ускладнює усунення президента з посади

10 грудня 2025, 14:43
Угорський парламент ухвалив закон, який ускладнює усунення президента з посади
Фото: Getty Images
За 15 років перебування при владі Орбан дбав про те, щоб на посаду президента Угорщини призначалися лише лояльні особи.

Парламент Угорщини, в якому домінує керівна партія прем'єра Віктора Орбана, схвалив законопроєкт, який ускладнить парламенту усунення президента країни з посади.

Про це повідомляє Bloomberg.

Законодавці Орбана зібрали дві третини голосів, щоб у середу, 10 грудня, ухвалити відповідний законопроєкт — за чотири місяці до вирішальних виборів у квітні. 

Основний суперник угорського прем'єра Петер Мадяр, чия опозиційна партія “Тиса”, згідно з опитуваннями, зберігає перевагу серед виборців, пообіцяв скасувати більш ніж десятирічну консолідацію влади Орбана, якщо переможе.

В Угорщині виконавча влада належить прем'єр-міністру, а президент, якого обирає парламент на п'ятирічний термін, виконує переважно церемоніальні функції.

Однак глава держави може повернути закони до парламенту на повторний розгляд або направити їх до Конституційного суду для перегляду, що дає партії Орбана потенційно важливого союзника, якщо вона перейде в опозицію.

Новоприйнятий закон надає Конституційному суду остаточну владу затверджувати або відхиляти декларацію про нездатність президента виконувати свої обов'язки. Наразі парламент може самостійно приймати рішення з цього питання на прохання президента, уряду або будь-якого законодавця.

Законодавці керівної партії посилалися на необхідність захисту від “потенційно помилкового рішення” про визнання президента непридатним для виконання своїх обов'язків, яке, на їхню думку, може посіяти “правову плутанину” й “перешкоджати демократичному функціонуванню” держави.

Конституційний суд очолює один із найближчих соратників Орбана, колишній генеральний прокурор Петер Полт. Він пішов у відставку зі своєї попередньої посади на початку цього року, і депутати Орбана обрали його на 12-річний термін на посаду голови Конституційного суду.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу намагаються прискорити ухвалення рішення про безстрокове “знерухомлення” російських активів на суму до 210 млрд євро, щоб уникнути можливого блокування з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

вибориУгорщинаВіктор Орбан

Останні матеріали

Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється