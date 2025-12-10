Угорський парламент ухвалив закон, який ускладнює усунення президента з посади

За 15 років перебування при владі Орбан дбав про те, щоб на посаду президента Угорщини призначалися лише лояльні особи.

Парламент Угорщини, в якому домінує керівна партія прем'єра Віктора Орбана, схвалив законопроєкт, який ускладнить парламенту усунення президента країни з посади.

Про це повідомляє Bloomberg.

Законодавці Орбана зібрали дві третини голосів, щоб у середу, 10 грудня, ухвалити відповідний законопроєкт — за чотири місяці до вирішальних виборів у квітні.

Основний суперник угорського прем'єра Петер Мадяр, чия опозиційна партія “Тиса”, згідно з опитуваннями, зберігає перевагу серед виборців, пообіцяв скасувати більш ніж десятирічну консолідацію влади Орбана, якщо переможе.

В Угорщині виконавча влада належить прем'єр-міністру, а президент, якого обирає парламент на п'ятирічний термін, виконує переважно церемоніальні функції.

Однак глава держави може повернути закони до парламенту на повторний розгляд або направити їх до Конституційного суду для перегляду, що дає партії Орбана потенційно важливого союзника, якщо вона перейде в опозицію.

Новоприйнятий закон надає Конституційному суду остаточну владу затверджувати або відхиляти декларацію про нездатність президента виконувати свої обов'язки. Наразі парламент може самостійно приймати рішення з цього питання на прохання президента, уряду або будь-якого законодавця.

Законодавці керівної партії посилалися на необхідність захисту від “потенційно помилкового рішення” про визнання президента непридатним для виконання своїх обов'язків, яке, на їхню думку, може посіяти “правову плутанину” й “перешкоджати демократичному функціонуванню” держави.

Конституційний суд очолює один із найближчих соратників Орбана, колишній генеральний прокурор Петер Полт. Він пішов у відставку зі своєї попередньої посади на початку цього року, і депутати Орбана обрали його на 12-річний термін на посаду голови Конституційного суду.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу намагаються прискорити ухвалення рішення про безстрокове “знерухомлення” російських активів на суму до 210 млрд євро, щоб уникнути можливого блокування з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.