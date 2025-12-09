Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сійярто знову прибув до москви

09 грудня 2025, 12:53
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
У москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову прибув з візитом до росії. Він перебуває у москві з великою делегацією бізнесменів.
 
Про це він написав у Facebook.
 
Сійярто повідомив у вівторок зранку про те, що велика делегація з Угорщини вирушає до москви обговорювати співпрацю після санкцій.
 
"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду. Саме тому ми вирушаємо до москви з великою делегацією бізнесменів і підприємців", - написав він напередодні подорожі.
 
Переговори стосуються, зокрема, будівництва атомної електростанції Paks II у місті Пакш в Угорщині. Сійярто стверджує, що перший етап будівництва розпочнуть наступного тижня.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

