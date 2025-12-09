Сійярто знову прибув до москви

У москві Сійярто бере участь у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову прибув з візитом до росії. Він перебуває у москві з великою делегацією бізнесменів.

Про це він написав у Facebook.

Сійярто повідомив у вівторок зранку про те, що велика делегація з Угорщини вирушає до москви обговорювати співпрацю після санкцій.

"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду. Саме тому ми вирушаємо до москви з великою делегацією бізнесменів і підприємців", - написав він напередодні подорожі.