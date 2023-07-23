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ПОЛІТИКА

В Іспанії проходять парламентські вибори, які можуть закінчитися формуванням правого уряду

23 липня 2023, 13:40
В Іспанії проходять парламентські вибори, які можуть закінчитися формуванням правого уряду
Фото: з вільного доступу
Перемога Народної партії та Vox може привести до влади ультраправих вперше за понад 40 років.

В Іспанії почалося голосування на парламентських виборах, які можуть закінчитися формуванням правого уряду. 

Про це пише FT.

Більшість опитувань свідчать, що опозиційна Народна партія переможе на дострокових загальних виборах, але не отримає абсолютної більшості.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, ймовірно, потребуватиме підтримки партії Vox (“Голос”), щоб вступити на посаду, а це означає, що ультраправі можуть увійти до уряду вперше з часу повернення Іспанії до демократії після смерті диктатора Франсіско Франко у 1975 році.

Перемога консерваторів зробить Іспанію черговою європейською країною, яка “змістилася вправо”, приєднавшись до Італії, прем'єр-міністр якої Джорджія Мелоні виступила по відеозв'язку на мітингу Vox цього місяця, а також до Греції, Швеції та Фінляндії.

Фейхоо пообіцяв забезпечити компетентність і "гідність" уряду, відновити віру в державні інституції та скасувати або змінити закони, які закріплюють права трансгендерів, декриміналізують евтаназію і спрямовані на подолання наслідків громадянської війни в Іспанії.

Він називає себе поміркованим, але альянс з Vox може призвести до радикальних вимог. Ультраправа партія на чолі з Сантьяго Абаскалем скептично ставиться до зміни клімату, вороже — до імміграції і хоче скасувати закон, який закріплює права ЛГБТ.

Санчес, який очолює коаліцію на чолі з соціалістами, є аутсайдером після того, як зазнав нищівної поразки на місцевих виборах у травні. Він наполягає на своїй перемозі "всупереч усьому" і попереджає, що Народна партія і Vox затягнуть країну назад у "1973 рік".

Згідно з моделюванням El País, Санчес має лише 15-16% шансів залишитися на другий термін. Існує 55-відсоткова ймовірність створення коаліції Народна партія-Vox, але не виключено, що в Іспанії низка дрібних регіональних партій означає, що ні правий, ні лівий блоки не отримають абсолютної більшості у 176 місць у конгресі, який має 350 місць. Це відкриє двері для повторних виборів, як це було у 2015-2016 і 2019 роках.

Результат залежатиме від того, скільки незадоволених соціалістичних виборців Народна партія зможе завоювати, скільки правих вона зможе відтягнути від Vox і чи зможе Санчес активізувати лівих виборців своїми застереженнями щодо ультраконсерваторів.

Соціологи прогнозують високу явку - понад 24 мільйони виборців. Хоча рекордна кількість людей проголосувала поштою з пляжу, оскільки Санчес призначив вибори на сезон відпусток, очікуються довгі черги до закриття виборчих дільниць о 20:00 за місцевим часом у неділю.

Фейхоо висунув кілька чітких ідей, таких як скорочення податків на прибуток, зменшення розміру уряду і уповільнення переходу до більш "зеленої" енергетики. Але його кампанія була здебільшого негативною і оберталася навколо мети покласти край політиці Санчеса, яку він визначив як "суму брехні, маніпуляцій і підлості".

Позиція Фейхоо полягає в тому, що уряд погано впорався зі своїми обов'язками, і що йому потрібно просто уникати помилок і бути силою спокою".

Одним із суперечливих союзників є радикальна ліва партія Podemos, з якою він сформував нестабільну коаліцію у 2019 році - перший такий керівний альянс у сучасній Іспанії. 

Коли Фейхоо критикував Санчеса під час єдиних передвиборчих дебатів, прем'єр-міністр втратив самовладання і, на думку експертів, програв змагання.

В останні дні Фейхоо критикували за те, що він відмовився брати участь у других дебатах із Санчесом. 

Іспаніявибориуряд

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